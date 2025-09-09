x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Video | Jhon Córdoba sigue “cobrando revancha”: marcó su segundo gol en eliminatorias en la goleada 3-6 contra Venezuela

El atacante criollo fue una de las figuras de Colombia en la Copa América del 2024. Después de eso, tuvo baches en su rendimiento.

  • El delantero colombiano Jhon Córdoba suma dos goles en eliminatorias. FOTO: AFP
    El delantero colombiano Jhon Córdoba suma dos goles en eliminatorias. FOTO: AFP
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

09 de septiembre de 2025
bookmark

El fútbol, como la vida, da revanchas. El futbolista chocoano Jhon Córdoba, goleador del Krasnodar de Rusia en la Liga Premier de ese país, pero que no había podido brillar con la Selección Colombia en eliminatorias. Por el contrario, antes de la doble fecha de septiembre de 2025, fue criticado.

En noviembre, cuando Colombia perdió contra Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla, el atacante tuvo una opción clara, con el arco solo, después de un pase de James Rodríguez, pero no logró concretarla.

Sin embargo, en las últimas dos jornadas del camino a Norteamérica 2026, se le abrió el arco. El delantero del Krasnodar ruso, marcó dos tantos. El primero ante Bolivia en Barranquilla. Celebró a rabiar. El otro frente a Venezuela. Fue el sexto tanto del triunfo 3-6 contra Venezuela en el estadio de Maturín.

La celebración ante los venezolanos fue el sexto tanto de Jhon Córdoba con el seleccionado nacional, con el cual debutó el 17 de noviembre de 2023, con 30 años, 6 meses y 6 días, en la victoria 2-1 de Colombia ante la Selección Brasil. En ese encuentro disputó 22 minutos.

Después, con el paso del tiempo, se fue ganando el puesto y marcó en los amistosos contra Rumania y Bolivia. Además, en la Copa América que se disputó en Estados Unidos celebró ante Costa Rica y Panamá. Con sus dos dianas en las eliminatorias, Jhon, hijo del exfutbolista chocoano Acisclo Córdoba, se metió en la historia del equipo nacional.

Jhon y su padre, quien disputó 17 partidos con la Selección Colombia de mayores, en los que anotó cinco tantos –el hijo lo superó–, son la única dupla “progenitor-heredero”, que lograron marcar gol en partidos de eliminatorias con el equipo criollo. Por eso la felicidad del futbolista que brilla en Rusia. Esa fue la razón por la que todo el mundo festejó con tanta euforia sus dianas.

Ahora Córdoba, de 32 años, espera mantener su nivel para entrar en la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el Mundial de Norteamérica, que se disputará entre junio y julio del próximo año en Canadá, Estados Unidos y México. La vida, al final, sí le dio una revancha al delantero chocoano en el fútbol.

Liga Betplay

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida