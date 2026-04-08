Barcelona mira a Colombia: Jhon Lucumí, la alternativa sorpresa para la zaga de Flick

El técnico Hansi Flick continúa evaluando opciones para reforzar la zaga del Barcelona de cara a la próxima temporada, y en ese escenario el nombre del defensor colombiano Jhon Lucumí ha empezado a tomar fuerza como alternativa real en el mercado.
Ante las complicaciones para concretar el fichaje del italiano Alessandro Bastoni, el club azulgrana ha comenzado a valorar otras opciones más accesibles económicamente. Lucumí, actualmente en el Bologna, aparece como un perfil interesante por su rendimiento constante en la Serie A, donde ya acumula cerca de 150 partidos en la élite del fútbol italiano.