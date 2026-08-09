Video | Otro colombiano lesionado en Brasil: Jordan Barrera tuvo que salir en camilla

En la jornada número 22 del Brasileirao, el partido estelar del sábado 8 de agosto era el clásico entre cariocas con Botafogo haciendo las veces de local ante Fluminense. En el “Fogao” jugó Jordan Barrera, jugador barranquillero de 20 años, canterano del Junior y una de las promesas de cara al futuro de la selección Colombia.

Su ingreso al terreno de juego se dio al minuto 59, un minuto después que Ignacio de Fluminense igualase las acciones en el Estadio Nilton Santos. Barrera le dio frescura al cuadro blanquinegro, pues en 26 minutos que jugó no erró un solo pase. Al 83’ vino la fatídica acción al pisar el área de Fluminense en un prometedor ataque.

Cuando quiso correr hacia la pelota, se resbaló y empezó a quejarse de dolor en el tobillo izquierdo. Al parecer, el césped híbrido del estadio de su club le jugó en contra. Es cada vez más común las canchas que combinan grama sintética y natural en Brasil, el campo del Botafogo es uno de ellos y eso aumenta la probabilidad de esta clase de lesiones.