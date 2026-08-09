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Video | Jugador en Brasil festejó gol saltando unas vallas, pero cayó a un túnel, se lesionó y el VAR se lo anuló

El hecho ocurrió en el partido entre Coritiba y Chapecoense por el Brasileirao

  • El jugador de Coritiba, Jacy, cayó al túnel celebrando un gol que se anuló. FOTO: Captura de vídeo e Instagram Jacy97
    El jugador de Coritiba, Jacy, cayó al túnel celebrando un gol que se anuló. FOTO: Captura de vídeo e Instagram Jacy97
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 8 horas
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En un duelo clave en la lucha por no descender, Coritiba recibió en el estadio Couto Pereira a Chapecoense con Sebastián Gómez como titular y capitán. La tensión se sentía en el ambiente del club verdiblanco, sin embargo, la tranquilidad llegó con el primer gol de Tiago Coser. En el segundo tiempo, el defensor central Jacy Maranhao anotó el 2-0 parcial y fue justo en ese momento donde lo que parecía alegría se convirtió en preocupación.

Cuando el zaguero de Coritiba anotó a bocajarro, se llevó la pelota debajo de la camiseta (al parecer será padre) y de inmediato fue a celebrar, saltándose las vallas de publicidad. Lo que no sabía Maranhao era que del otro lado de la valla que saltó estaba descubierto el túnel hacia el vestuario, por lo que cayó dentro de él y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra.

Para algunos la imagen puede resultar cómica, lo cierto es que compañeros, espectadores, cuerpo técnico, fotógrafos y todos los presentes en el estadio se llevaron las manos a la cabeza temiendo lo peor. Jacy tuvo que ser sustituido, pero el alivio regresó al cuerpo de todos cuando la cámara enfocó al defensor sentado en el banquillo de su equipo con hielo en su pierna.

Sin duda, el golpe y el susto que se habrá llevado fueron fuertes, sin embargo, no pasó a mayores y el jugador, entre todo, salió bien librado. Lo más insólito de todo es que, al final, el gol no tuvo validez, ya que el jugador se encontraba en posición adelantada. Quizá a Jacy le dolió más la intervención del VAR que el mismo impacto con las escaleras del túnel.

No es la primera vez que sucede

La cancha del Coritiba fue testigo, 11 años después, de un suceso igual. El 17 de septiembre de 2014, Coritiba recibió a Sao Paulo en un duelo que terminó en victoria para los verdiblancos. En este partido, el delantero Joel liquidó el compromiso al marcar el 3-1 final, pero la memoria colectiva se quedó con su caída al túnel.

Tal cual lo hizo Maranhão, Joel saltó en el mismo lugar una valla de publicidad y entró como una bala en el mismo túnel. En Coritiba tendrán que revisar ello, pues con las emociones que se viven dentro de un terreno de juego, es probable que vuelva a suceder en algún momento.

Lea también: Video | “Cucho” Hernández y Estupiñán marcaron: vea sus goles con Betis y Juárez

¿Qué le pasó a Jacy Maranhão durante el partido de Coritiba contra Chapecoense?
Jacy Maranhão cayó dentro del túnel de acceso al vestuario después de saltar una valla de publicidad para celebrar un gol de Coritiba. El defensor tuvo que ser sustituido, pero posteriormente fue visto en el banquillo con hielo en una de sus piernas y, según la noticia, el golpe no pasó a mayores.
¿Por qué anularon el gol de Jacy Maranhão contra Chapecoense?
El gol de Jacy Maranhão fue anulado porque el defensor se encontraba en posición adelantada. Por ese motivo, el tanto que había provocado su accidentada celebración no subió finalmente al marcador.
¿Ya había ocurrido una caída similar en el estadio de Coritiba?
Sí. Un episodio prácticamente idéntico ocurrió el 17 de septiembre de 2014, cuando el delantero Joel celebró un gol de Coritiba ante São Paulo y cayó en el mismo túnel después de saltar una valla de publicidad.
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