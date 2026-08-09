Video | Jugador en Brasil festejó gol saltando unas vallas, pero cayó a un túnel, se lesionó y el VAR se lo anuló

En un duelo clave en la lucha por no descender, Coritiba recibió en el estadio Couto Pereira a Chapecoense con Sebastián Gómez como titular y capitán. La tensión se sentía en el ambiente del club verdiblanco, sin embargo, la tranquilidad llegó con el primer gol de Tiago Coser. En el segundo tiempo, el defensor central Jacy Maranhao anotó el 2-0 parcial y fue justo en ese momento donde lo que parecía alegría se convirtió en preocupación.
Cuando el zaguero de Coritiba anotó a bocajarro, se llevó la pelota debajo de la camiseta (al parecer será padre) y de inmediato fue a celebrar, saltándose las vallas de publicidad. Lo que no sabía Maranhao era que del otro lado de la valla que saltó estaba descubierto el túnel hacia el vestuario, por lo que cayó dentro de él y desapareció como si se lo hubiera tragado la tierra.