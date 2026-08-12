Ricardo Roa irá a juicio por financiación de la campaña Petro Presidente 2022

La Fiscalía radicó el escrito de acusación contra Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol y gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, por el delito de violación de topes electorales.
Con la presentación de la acusación, Roa deberá enfrentar un juicio por los hechos relacionados con la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022.
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De acuerdo con la Fiscalía, la campaña Petro Presidente 2022, de la que Ricardo Roa era gerente, habría incurrido en varias irregularidades relacionadas con el manejo y reporte de sus gastos. Según el ente acusador, se habrían modificado u ocultado facturas.
Roa no aceptó el delito de violación de topes electorales que le imputó la Fiscalía en mayo de este año. La acusación se sustentó, entre otros elementos, en dos informes presentados por la propia campaña ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), en los que el organismo encontró presuntas irregularidades.