¿Tesillo y Campuzano a la Selección? El debate que divide opiniones

El presente de dos jugadores de Atlético Nacional ha puesto sobre la mesa un debate que trasciende los colores verdolagas y se instala en la órbita de la Selección Colombia. William Tesillo y Jorman Campuzano, dos de los futbolistas más regulares del equipo antioqueño, fueron mencionados en la prensa como opción para ser convocados por Néstor Lorenzo. El periodista Carlos Antonio Vélez, en uno de sus espacios de opinión, fue categórico y dijo que ambos deberían tener una oportunidad.

La afirmación abrió la discusión. De un lado, están quienes reconocen el liderazgo que ambos futbolistas han mostrado desde su llegada a Nacional. Tesillo, con 35 años, es sinónimo de experiencia, seguridad en defensa y voz de mando en el camerino. Campuzano, a sus 29, ha recuperado el nivel que lo llevó al fútbol argentino y se ha convertido en pieza clave del mediocampo, con despliegue y equilibrio. La ascendencia que ejercen en el grupo y su rendimiento reciente alimentan los argumentos a favor.

Pero del otro lado están quienes consideran que el camino hacia la Selección no depende solo del presente local, sino de una competencia feroz por puestos en los que Colombia cuenta con jugadores de talla internacional. La comparación es inevitable: muchos hinchas se refieren al caso de Dayro Moreno en Once Caldas, un goleador prolífico que nunca volvió a recibir el llamado de la Tricolor pese a sus números, porque la prioridad del cuerpo técnico siempre fue apostar por quienes se desempeñaban en ligas más exigentes. Néstor Lorenzo, fiel a su línea de trabajo, ha demostrado tener una preferencia marcada por los futbolistas que militan en Europa. Para las posiciones que podrían ocupar Tesillo y Campuzano, los nombres de Dávinson Sánchez y Richard Ríos parecen tener la prioridad, tanto por su calidad como por la competencia de alto nivel en la que participan semana tras semana.

El debate, entonces, no es solo deportivo sino también generacional. Tesillo, con 35 años, se acerca al ocaso de su carrera profesional, y su presencia en una convocatoria tendría más un valor coyuntural que de proyección. Campuzano, en cambio, aún tiene margen competitivo, pero carga con el estigma de no haber terminado de consolidarse en su paso por Boca Juniors, lo que genera dudas sobre si sería suficiente su presente en Nacional para desbancar a volantes que hoy compiten en Brasil, Inglaterra o Portugal.