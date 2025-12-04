¿Llenó el “Excel de los Infieles”? Práctica viral en redes sociales podría traerle problemas legales

El fantasma de la infidelidad sigue siendo uno de los mayores detonantes de ansiedad en las relaciones. Para muchos, una traición a la confianza resulta irreparable, y el simple temor de que ocurra impulsa a más de uno a buscar señales, contrastar versiones o incluso revisar comportamientos en redes sociales con tal de no verse sorprendido. En ese intento por anticipar riesgos, han surgido todo tipo de estrategias. Algunas son tan tradicionales como consultar a amigos cercanos; otras, más propias de la era digital, apelan a la viralidad para convertir experiencias íntimas en alertas públicas. Ese es el caso de una práctica que en las últimas semanas ha ganado terreno en redes sociales. Lea también: ¿El que pone cachos, repite? Estudio revela cuánto puede cambiar una persona infiel La tendencia, conocida como “el Excel de los Infieles” o “el Registro de los Infieles”, invita a usuarios —principalmente mujeres— a reportar a hombres que, según sus testimonios, habrían engañado a sus parejas. La dinámica se mueve entre formularios, enlaces compartidos y carpetas en Drive donde cualquiera puede añadir datos personales y relatos sobre supuestas faltas en la relación. El Excel de los Infieles es una idea que ha circulado en redes sociales, especialmente en X y TikTok.

¿Puede una persona que diligenció o compartió el Excel de los Infieles recibir sanciones legales?

El archivo que fue difundido el pasado 2 de diciembre funciona como una base de datos en donde se piden datos como nombres, redes sociales, edad, ocupación, municipio, descripción de la persona, orientación sexual y consejos para la siguiente pareja. Sin embargo, este no ha sido el único archivo, pues luego de ser despublicado de internet, se crearon más formularios e incluso algunos se convirtieron en páginas web donde también piden foto del supuesto infiel.

EL COLOMBIANO consultó con el abogado penalista Andrés Arteaga quien habló con este medio sobre los riesgos que le puede generar a una persona llenar este tipo de información.

El jurista explicó que este tipo de “denuncias sociales” se debe tomar con delicadeza, pues “más allá de la vulneración de datos personales, fotografías o información íntima de alguien, las denuncias sociales pueden llegar a tener repercusiones penales”.

“Cuando una persona realiza publicaciones o afirmaciones que afecten el buen nombre de otra, puede incurrir en injuria, definida como hacer imputaciones deshonrosas a otro”, dijo Arteaga, agregando que en caso de que se configure un delito de injuria, la persona puede recibir una pena entre 16 a 54 meses además de multas que van desde 13,33 hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Puede leer: Día Mundial del Amante: razones para la infidelidad y 5 datos impactantes que debes conocer

Cabe destacar que ser infiel no es un delito en la ley colombiana, por lo que se estaría hablando de injuria y no de calumnia.

Inclusive, si la persona lograra tener evidencias de que le fueron infiel, según el artículo 224 del Código Penal, no se admiten pruebas “sobre imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal, marital o familiar”, algo que para el abogado consultado por este medio, “incluso si alguien afirma y demuestra que ocurrió una infidelidad, esa prueba no puede utilizarse como eximente de responsabilidad, porque se trata de la vida conyugal o íntima de la persona”. “Aunque algunos ven estas publicaciones como simples denuncias sociales, en realidad pueden constituir un delito con sanciones serias, especialmente cuando afectan el buen nombre y se refieren a aspectos íntimos o conyugales, sobre los cuales la ley no permite discutir pruebas para justificar lo dicho”, especificó el abogado Arteaga.

Las sanciones no solo las recibiría quien llene el formulario, pues el compartir y reproducir este tipo de conductas puede también generar una responsabilidad legal. El artículo 222 dice que queda sometido a la ley quien “publique, reproduzca o repita injurias o calumnias imputadas por otro”. “La responsabilidad penal no solo recae sobre quien genera la imputación, sino también sobre quien la reproduce de forma ligera o irresponsable. La ley busca evitar precisamente el eco dañino de información que puede afectar gravemente el buen nombre de las personas”, concluyó el abogado Arteaga. La iniciativa del Excel de Infieles ya se ha hecho viral en Colombia, Perú, Ecuador y Chile e incluso hay páginas y formatos en donde el registro también involucra a las mujeres que al parecer le fallaron a sus parejas. Siga leyendo: La ausencia de piropos en las relaciones podría terminar con una infidelidad, según estudio Bloque de preguntas y respuestas