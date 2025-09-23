La premonición que Juan Fernando Quintero hizo sobre Dembélé y que hoy se cumple

En medio de las repercusiones por la histórica consagración de Ousmane Dembélé como ganador del Balón de Oro 2025, un relato inesperado salió a la luz. El encargado de revelarlo fue Juan Fernando “Juanfer” Quintero, mediocampista colombiano, quien compartió vestuario con el atacante francés en el Stade Rennes durante los primeros pasos del hoy astro del PSG.
Quintero recordó con claridad la primera vez que lo vio en el club: “Estaba flaquito, no lo identificaba. Me dijeron: ‘ojo con ese, que es un crack’”, contó entre risas. La sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que aquel adolescente de 17 años tenía un talento fuera de lo común, capaz de hacer cosas que pocos en el plantel podían imaginar.