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“Nunca intermedié ni entregué información”: exFarc ‘Marcos Calarcá’ mencionado en chats niega señalamientos por magnicidio de Miguel Uribe

El excongresista de Comunes Luis Albán aseguró que nunca tuvo información previa sobre el atentado contra el senador ni vínculos con las disidencias de las Farc. Su abogado, Luis Eduardo de la Hoz, anunció actuaciones para solicitar verificaciones ante la Fiscalía.

  • Luis Alberto Albán, conocido en las Farc con el alias de Marcos Calarcá, rechazó los señalamientos en su contra en el magnicidio de Miguel Uribe. Fotos: Comunes
    Luis Alberto Albán, conocido en las Farc con el alias de Marcos Calarcá, rechazó los señalamientos en su contra en el magnicidio de Miguel Uribe. Fotos: Comunes
El Colombiano
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hace 3 horas
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Luis Alberto Albán Urbano, conocido en las Farc como ‘Marcos Calarcá’ y excongresista del partido Comunes, rechazó cualquier participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una entrevista con el Reporte Coronell, manifestó su “sorpresa” y “temor” por los señalamientos que surgieron después de que María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, se refiriera a un mensaje en el que aparecía su nombre y que considera relevante para esclarecer quién habría ordenado el crimen.

“Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso que me está acusando ella, o que dice que me están acusando”, afirmó Albán, quien sostuvo que su compromiso con el acuerdo de paz firmado en 2016 ha marcado su actuación desde entonces.

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Durante la conversación, el exrepresentante negó haber intermediado, transportado o entregado información relacionada con el fallecido senador.

“Nunca intermedié ni entregué información. Entre otras cosas, porque, como le digo, mi compromiso es con la paz. No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc; por el contrario, soy objetivo militar de ellos. Mi movilidad en el Valle está limitada a los centros más poblados porque, como le digo, soy un objetivo militar. De hecho, por ejemplo, uno no puede moverse hacia Popayán porque ni siquiera la carretera Panamericana es segura”, expresó el exintegrante de las Farc conocido en la guerra con el alias de ‘Marcos Calarcá’.

Albán manifestó que tampoco tuvo información previa sobre un posible atentado contra el senador. Según explicó, las conspiraciones y la planeación de ataques no formaban parte de sus actividades políticas ni de su trabajo como congresista.

Sobre su relación con Miguel Uribe Turbay, sostuvo que apenas se cruzaron en los pasillos del Congreso y que nunca llegaron a saludarse. Descartó, por eso, que entre ambos existiera una relación de confrontación personal.

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En cambio, recordó que durante sus dos periodos legislativos tuvo relaciones de trabajo e incluso amistad con congresistas de distintas colectividades, entre ellas el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y sectores de los verdes.

El excongresista aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si es requerido. “Yo estoy aquí dispuesto a obedecer las citaciones, a contestar las preguntas, a cumplir las citas que los organismos de justicia competentes consideren necesarias”, señaló.

Dijo que esa ha sido su disposición desde la firma del acuerdo de paz y que no sería diferente en una investigación relacionada con el magnicidio.

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Frente al dolor de María Claudia Tarazona por el asesinato de su esposo, Albán manifestó respeto y solidaridad. Recordó que asistió al acto de despedida del senador en el Capitolio Nacional, aunque decidió no acercarse a la familia para evitar posibles controversias.

Aseguró que comparte la exigencia de que se esclarezca el crimen, pero sostuvo que la verdad debe establecerse mediante una investigación judicial sustentada en pruebas.

“Es necesario que la justicia concluya el caso, pero que sea la justicia la que construya esa verdad, la que la reconstruya y encuentre los responsables de todo tipo”, expresó.

Las declaraciones de Albán se conocieron al tiempo en que el abogado Luis Eduardo de la Hoz López, de la firma DLH Legal Group, divulgó un comunicado en el que confirmó que recibió poderes especiales para representar jurídicamente al excongresista y a otros cinco antiguos integrantes de la Cámara vinculados a Comunes: Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López y Carlos Alberto Carreño Marín.

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En el documento, fechado el 15 de octubre de 2026, la firma cuestionó las atribuciones de responsabilidad basadas en mensajes, imágenes, identidades o supuestas fuentes de financiación cuya autenticidad y alcance no hayan sido corroborados.

Aclaró que no dispone de los soportes originales mencionados en las declaraciones periodísticas y que, por tanto, no puede confirmar su contenido.

“Una manifestación pública o un documento no verificado no equivale a determinación judicial de responsabilidad”, advirtió la firma.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de establecer con precisión la identidad de la persona mencionada en los mensajes que han circulado públicamente.

De la Hoz señaló que existen denominaciones similares asociadas a Luis Alberto Albán Urbano y a Alexander Díaz Mendoza, por lo que una coincidencia nominal no permite concluir a quién se refiere un mensaje ni atribuirle conductas a su representado.

La precisión resulta relevante en un caso en el que se intenta establecer no solo quiénes habrían participado materialmente en el atentado, sino también quién pudo haberlo ordenado.

En su entrevista, Albán evitó especular sobre la existencia de un eventual determinador detrás del asesinato y sostuvo que esa tarea corresponde exclusivamente a las autoridades encargadas de investigar.

El abogado también invocó el principio de responsabilidad penal individual. En su comunicado afirmó que la participación en la política, la suscripción del acuerdo de paz o el ejercicio de una curul no constituyen, por sí solos, indicios suficientes de intervención en una conducta punible.

Las responsabilidades, insistió, deben establecerse con elementos obtenidos legalmente y valorados por las autoridades competentes.

Lea también: “Escolta del senador”: el contacto telefónico que podría destapar posible infiltración en magnicidio de Miguel Uribe

Como parte de la respuesta jurídica, la firma anunció que preparó solicitudes de verificación e individualización para presentar ante la Fiscalía y que promoverá, si resulta procedente, rectificaciones y mecanismos de protección de derechos frente a imputaciones concretas e inexactas.

Precisó que la presentación de esos documentos deberá acreditarse con las respectivas constancias. El pronunciamiento, sin embargo, no anuncia una querella penal contra quienes hayan acudido legítimamente ante las autoridades.

Por el contrario, la firma manifestó que no cuestiona la entrega de información a la Fiscalía y pidió que el caso se investigue con rigor, sin estigmatización y con respeto por las garantías constitucionales. “Una acusación no es una sentencia”, concluyó el comunicado.

Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, negó haber participado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si es requerido. Foto: archivo. Foto: Cortesía Cámara de Representantes
Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’, negó haber participado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si es requerido. Foto: archivo. Foto: Cortesía Cámara de Representantes

Lo que denunció María Claudia Tarazona

Un mensaje que habría circulado en abril de 2025 advertía de un posible atentado contra Miguel Uribe Turbay y Paloma Valencia, señalaba a ‘Marcos Calarcá’, nombre de guerra de Luis Alberto Albán en las Farc, y aseguraba que la orden había salido del Senado mientras se desempeñaba como congresista de Comunes, el partido político de los exguerrilleros tras firmar la paz en 2016.

“Ese malparido (SIC) de ‘Marcos Calarcá’ está organizando a ocho bandidos para ir a cometer el atentado”, decía uno de los mensajes que leyó Tarazona al aire este jueves en Blu Radio.

Tarazona entregó los archivos a la Fiscalía y cuestionó que no hubiera respuestas sobre el informante de Caquetá. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron que ya se adelantan verificaciones para establecer el origen y la autenticidad de las comunicaciones.

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La advertencia habría llegado antes del atentado contra Miguel Uribe Turbay, el 7 de junio de 2025.

Según los mensajes que María Claudia Tarazona leyó este jueves en entrevista con Mañanas Blu, un informante habría alertado sobre los preparativos de un ataque contra el entonces senador y precandidato presidencial, o contra Paloma Valencia.

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En esa comunicación también se afirmaba que la orden provenía del Senado de la República y que había dinero procedente de Venezuela para financiar la operación.

La revelación abrió nuevas preguntas sobre la posible existencia de información previa al atentado, la identidad de quienes habrían intervenido en la cadena de comunicaciones y la actuación de las autoridades ante esa advertencia.

El mensaje menciona directamente a ‘Marcos Calarcá’, nombre con el que se conoce a Luis Alberto Albán durante su paso guerrillero por las FARC y hoy exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, que recientemente perdió la personería jurídica.

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Durante la entrevista con Blu Radio, María Claudia Tarazona aseguró que la información no correspondía a un rumor anónimo y que los archivos entregados incluían nombres, fotografías y datos que, a su juicio, permitían identificar a las personas relacionadas con la alerta.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué respondió Luis Alberto Albán a los señalamientos por el asesinato de Miguel Uribe Turbay?
Luis Alberto Albán Urbano, conocido como ‘Marcos Calarcá’ durante su paso por las Farc, negó cualquier participación en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. En entrevista con Reporte Coronell, aseguró que nunca intermedió ni entregó información relacionada con el senador y manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades si es requerido.
¿Quién es Luis Alberto Albán, conocido como ‘Marcos Calarcá’?
Luis Alberto Albán Urbano es un antiguo integrante de las Farc y exrepresentante a la Cámara por el partido Comunes, surgido tras la firma del acuerdo de paz de 2016. Su nombre apareció en mensajes divulgados por María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, que advertían sobre un supuesto plan para atentar contra el senador. La autenticidad y el alcance de esos mensajes están bajo verificación.
¿Qué dijo ‘Marcos Calarcá’ sobre los chats revelados por María Claudia Tarazona?
Albán manifestó sorpresa y temor por los señalamientos y rechazó las afirmaciones que lo relacionan con la planeación del magnicidio. Sostuvo que no tenía conocimiento previo del atentado y que las acusaciones deben esclarecerse mediante una investigación judicial sustentada en pruebas.
¿Luis Alberto Albán conocía a Miguel Uribe Turbay?
Según Albán, ambos coincidieron en los pasillos del Congreso, pero nunca llegaron a saludarse ni tuvieron una relación personal. El exrepresentante también afirmó que durante sus periodos legislativos mantuvo relaciones de trabajo e incluso amistad con congresistas de distintas colectividades políticas.
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