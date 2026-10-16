“Nunca intermedié ni entregué información”: exFarc ‘Marcos Calarcá’ mencionado en chats niega señalamientos por magnicidio de Miguel Uribe

Luis Alberto Albán Urbano, conocido en las Farc como ‘Marcos Calarcá’ y excongresista del partido Comunes, rechazó cualquier participación en el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

En una entrevista con el Reporte Coronell, manifestó su “sorpresa” y “temor” por los señalamientos que surgieron después de que María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político, se refiriera a un mensaje en el que aparecía su nombre y que considera relevante para esclarecer quién habría ordenado el crimen.

“Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso que me está acusando ella, o que dice que me están acusando”, afirmó Albán, quien sostuvo que su compromiso con el acuerdo de paz firmado en 2016 ha marcado su actuación desde entonces.

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Durante la conversación, el exrepresentante negó haber intermediado, transportado o entregado información relacionada con el fallecido senador.

“Nunca intermedié ni entregué información. Entre otras cosas, porque, como le digo, mi compromiso es con la paz. No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc; por el contrario, soy objetivo militar de ellos. Mi movilidad en el Valle está limitada a los centros más poblados porque, como le digo, soy un objetivo militar. De hecho, por ejemplo, uno no puede moverse hacia Popayán porque ni siquiera la carretera Panamericana es segura”, expresó el exintegrante de las Farc conocido en la guerra con el alias de ‘Marcos Calarcá’.

Albán manifestó que tampoco tuvo información previa sobre un posible atentado contra el senador. Según explicó, las conspiraciones y la planeación de ataques no formaban parte de sus actividades políticas ni de su trabajo como congresista.

Sobre su relación con Miguel Uribe Turbay, sostuvo que apenas se cruzaron en los pasillos del Congreso y que nunca llegaron a saludarse. Descartó, por eso, que entre ambos existiera una relación de confrontación personal.

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En cambio, recordó que durante sus dos periodos legislativos tuvo relaciones de trabajo e incluso amistad con congresistas de distintas colectividades, entre ellas el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido Conservador y sectores de los verdes.

El excongresista aseguró que está dispuesto a comparecer ante las autoridades si es requerido. “Yo estoy aquí dispuesto a obedecer las citaciones, a contestar las preguntas, a cumplir las citas que los organismos de justicia competentes consideren necesarias”, señaló.

Dijo que esa ha sido su disposición desde la firma del acuerdo de paz y que no sería diferente en una investigación relacionada con el magnicidio.

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Frente al dolor de María Claudia Tarazona por el asesinato de su esposo, Albán manifestó respeto y solidaridad. Recordó que asistió al acto de despedida del senador en el Capitolio Nacional, aunque decidió no acercarse a la familia para evitar posibles controversias.

Aseguró que comparte la exigencia de que se esclarezca el crimen, pero sostuvo que la verdad debe establecerse mediante una investigación judicial sustentada en pruebas.

“Es necesario que la justicia concluya el caso, pero que sea la justicia la que construya esa verdad, la que la reconstruya y encuentre los responsables de todo tipo”, expresó.

Las declaraciones de Albán se conocieron al tiempo en que el abogado Luis Eduardo de la Hoz López, de la firma DLH Legal Group, divulgó un comunicado en el que confirmó que recibió poderes especiales para representar jurídicamente al excongresista y a otros cinco antiguos integrantes de la Cámara vinculados a Comunes: Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Sandra Ramírez Lobo Silva, Germán José Gómez López y Carlos Alberto Carreño Marín.

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En el documento, fechado el 15 de octubre de 2026, la firma cuestionó las atribuciones de responsabilidad basadas en mensajes, imágenes, identidades o supuestas fuentes de financiación cuya autenticidad y alcance no hayan sido corroborados.

Aclaró que no dispone de los soportes originales mencionados en las declaraciones periodísticas y que, por tanto, no puede confirmar su contenido.

“Una manifestación pública o un documento no verificado no equivale a determinación judicial de responsabilidad”, advirtió la firma.

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de establecer con precisión la identidad de la persona mencionada en los mensajes que han circulado públicamente.

De la Hoz señaló que existen denominaciones similares asociadas a Luis Alberto Albán Urbano y a Alexander Díaz Mendoza, por lo que una coincidencia nominal no permite concluir a quién se refiere un mensaje ni atribuirle conductas a su representado.