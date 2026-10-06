¿Por qué Juan Manuel Rengifo aún no sumó minutos con Colombia? Esto dijo Néstor Lorenzo

La selección Colombia está en pleno proceso de renovación en todas sus líneas. Para los más nostálgicos, la posición del volante creativo o mejor conocida como la posición del “10” es la que más expectativa genera sobre las nuevas caras que ocuparán este sitio en el terreno de juego después que James Rodríguez y Juan Fernando Quintero fueran los dueños indiscutidos de la creación durante 14 años continuos. Para este nuevo proceso florecen nombres como Yáser Asprilla, Samuel Martínez (sub-17, no está convocado), Jhon Arias o Juan Manuel Rengifo. Este último debutó el 27 de agosto de 2025 con Atlético Nacional ante Deportes Quindío por Copa Colombia. El día de su primer partido como profesional, “Tití” marcó la diferencia al entrar de cambio y anotar rápidamente el cuarto gol del Verde Paisa en el 4-0 final. Desde entonces, el camino de Rengifo varió, convirtiéndose en un titular indiscutido del club más grande de Colombia. Acompañado por jugadores como Edwin Cardona, Matheus Uribe, Jorman Campuzano, Elías Cabrera o James Rodríguez, el joven de 21 años de edad aprendió la función de mediocampista como pocos chicos a su edad. Estuvo en la prelista de 55 jugadores que compartió el técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, antes de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, sin embargo, no estuvo en los 26 hombres que viajaron al torneo.

Juan Manuel Rengifo, volante de Atlético Nacional de 21 años, fue incluido por Néstor Lorenzo en el proceso de renovación de la Selección Colombia tras consolidarse como una de las figuras jóvenes del fútbol colombiano. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

El fútbol de Rengifo es de nivel internacional, por esa razón, Lorenzo lo convocó para la primera fecha posmundial y contará con él para la renovación de una gran generación criolla que llegó a su ocaso. En los primeros dos partidos amistosos contra México (1-1) y frente a Paraguay (0-1), el paisa no vio los minutos deseados, algo que para muchos es injusto, aunque el que esté en una convocatoria ya es un buen indicio.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo acera de “Tití” y los nuevos jugadores?

En la previa del último examen de la fecha FIFA para Colombia ante Perú en Miami este martes 6 de octubre (6:45 p.m. RCN/Caracol), el director técnico tricolor, Néstor Lorenzo, habló con los medios de comunicación y compartió su opinión de su renovada plantilla. El argentino fue enfático en que algunos se adelantan un poco en el proceso, lo que no quiere decir que la oportunidad no les va a llegar.