¿Por qué Sebastián Molano es tan valorado en el equipo de Pogacar?

El colombiano está en concentración en España preparando su octava temporada con el UAE Emirates, el mejor equipo de ciclismo del mundo. Se muestra fuerte y optimista.

    Juan Sebastián Molano, quien llegó a ser campeón bolivariano y panamericano de pista, es uno de los mejores velocistas colombianos en el pedalismo de ruta mundial. Ganar en el Giro de Italia, entre sus metas. FOTO GETTY
Jheyner A. Durango Hurtado
Deportes

13 de diciembre de 2025
Tal vez muchas personas no alcanzan a dimensionar lo que significó el triunfo de Juan Sebastián Molano este año en la Clásica Brujas-La Panne.

Pero quizá ese logro en Bélgica, país con tradición ciclista y cuna de las competencias de un día donde se corre por terrenos complicados, muros cortos y explosivos, tramos estrechos o de adoquines irregulares donde se requiere técnica y potencia, sumado a la adversidad del clima con viento cruzado, sol, lluvia y frío, sí dé a entender por qué el corredor se consolida como el colombiano con más tiempo en la mejor escuadra del mundo en este momento: el UAE Emirates. En este equipo milita, para muchos, el mejor pedalista de la historia: el esloveno Tadej Pogacar.

A sus 31 años, Molano, un portentoso corredor de 1,83 metros de estatura y 72 kilos de peso, sorprende con su regularidad en la élite del deporte, donde ahora es uno de los mejores velocistas.

Paciente, valiente y obstinado: así se ha mostrado Juan Sebastián en el World Tour, circuito en el que ya goza de respeto gracias a sus 27 triunfos profesionales y a su fortaleza física para superar la adversidad.

Lea: ¿Por qué Colombia pierde protagonismo en el ciclismo mundial?

En marzo de 2023, cuando se encontraba en un gran momento deportivo, luego de ganar la última etapa de la Vuelta a España 2022 y vencer en fracciones del UAE Tour y del Gran Premio de Denain, Sebastián, nacido en Boyacá y cuya familia reside ahora en San Antonio de Pereira, Rionegro (Antioquia), afrontó una dura etapa al ser atropellado por un auto en Bélgica. En ese accidente sufrió una conmoción cerebral, fractura en un dedo del pie y laceraciones en la cara. Estuvo tres meses sin competir, pero en su regreso ganó etapas en la Vuelta a Burgos, la Vuelta a España y el Tour de Guangxi.

En 2024, en el Giro de Italia, estuvo cerca de la victoria al lograr tres top-10 y luego venció en una fracción del Tour de Croacia.

Mientras que esta temporada, además de esa emblemática victoria en Brujas-La Panne, donde se impuso tras un recorrido de 195,6 kilómetros ante el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek) y el estonio Madis Mihkels (EF Education), Molano cruzó primero en una jornada del Tour de Hungría y fue campeón por puntos en la Vuelta a Bélgica, obteniendo tres segundos puestos en cinco etapas.

Estos resultados garantizan su permanencia en el UAE, al que llegó en 2019 procedente del desaparecido Manzana Postobón.

“Un segundo papá”

Gabriel Molano evidencia orgullo cuando se le pregunta por Juan Sebastián. “Es mi hijo, pero también lo considero un amigo. Es un ser incondicional, tanto que hasta parece un segundo padre dentro de la familia”, dijo don Gabriel, quien administra dos vehículos de transporte y en sus ratos libres practica ciclismo de manera recreativa.

“Sebas es cariñoso, amable, respetuoso y sigue consejos. Es muy entregado a su deporte; esa es la clave para que le haya ido bien en medio del esfuerzo y las luchas que ha afrontado”, agregó Gabriel, esposo de Blanca Benavides, con quien tuvo otros dos hijos que también practicaron ciclismo de alto rendimiento: Julián y Diego Arley.

Osado y soñador

El técnico Luis Fernando Saldarriaga, quien estuvo en el proceso formativo de Molano y lo dirigió en el Postobón antes de su salto al ciclismo europeo, expresó que el deportista siempre mostró retos muy altos desde el punto de vista psicológico.

“Es una persona comprometida, con valores de responsabilidad y disciplina. Tiene una capacidad de superación impresionante para aguantar la presión en medio de los triunfos, sumado a su gran técnica e intuición para maniobrar sobre la bici”.

Como Molano, otros compatriotas han tenido el honor de correr en el UAE, entre ellos Fernando Gaviria, Álvaro Hodeg, Sergio Henao, Camilo Ardila, Cristian Muñoz y Jonathan Guatibonza.

“Sebastián es demasiado osado, siempre va para adelante. Ha mostrado espíritu de superación, piensa en el equipo y ha respondido con gestas cuando el equipo trabaja para él. Todo eso ha contribuido para que se sostenga en ese plantel”, prosiguió Saldarriaga.

Por ahora, en concentración con el UAE Emirates en Alicante, España, Juan Sebastián Molano se entrena pensando en su nueva temporada. Lo motiva estar otra vez en una París-Roubaix, así como volver a ganar en las grandes rondas para darles alegrías a su familia y al país. En cada embalaje que encara, ese es su único deseo.

Molano apunta a ganar etapa en el Giro-2026

Juan Sebastián Molando viene rodando fuerte. El pasado viernes, en un video que montó el UAE Emirates en su cuenta de Instagram, se vio al colombiano, junto al portugués Rui Oliveira, correr a altas velocidades durante la concentración que adelantan en España. En promedio, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, sacaron 1.600 watts de potencia. “Uno termina una temporada y ya estamos pensando en la otra, y mi principal objetivo el próximo año es ganar una etapa en el Giro de Italia. A eso es lo que le estoy apuntando, como también hacer las clásicas muy bien”, dijo Molano recientemente en charla con Espn.

Siga leyendo: Del miedo a la cima: Stefanía, la ciclista que jamás imaginó competir en bicicleta

Liga Betplay

