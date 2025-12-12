Colombia tiene el parque automotor más viejo de Latinoamérica: 17,5 años en promedio

Colombia llegó a un punto crítico en materia de movilidad, pues en estos momentos posee el parque automotor más envejecido de Latinoamérica, con un promedio de 17,5 años de fabricación entre los 19,9 millones de vehículos que continúan rodando por las carreteras del país. El dato, revelado en un reciente estudio de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda), expuso una realidad que desde hace años advertían los expertos, pero que solo ahora queda reflejada con un diagnóstico continental. La medición, elaborada a partir de la información que las asociaciones nacionales entregaron a Aladda entre ellas la colombiana Aconauto, dejó ver un rezago estructural frente a países que han logrado modernizar su flota mediante incentivos estables, programas de sustitución vehicular y esquemas de financiamiento con reglas claras. En el caso local, ninguna de estas políticas ha logrado consolidarse en el largo plazo, lo que ha derivado en un parque automotor que envejece más rápido de lo que se renueva.

“La obsolescencia del parque automotor colombiano es el resultado de la ausencia de una política pública que articule su renovación, mediante un programa de fomento que contribuya a sustituir el circulante con tecnologías modernas, sean de combustión o electrificadas”, señaló Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto. La advertencia cobró relevancia cuando se contrasta con el panorama regional. Le puede interesar: BYD apunta a los 10.000 carros eléctricos vendidos en Colombia, y así competirle de ‘tú a tú’ a Tesla

Chile y Costa Rica, los modelos que avanzan

En el extremo opuesto se encuentra Chile, que ostentó la flota más moderna de la región con un promedio de 11,9 años, es decir, 5,6 años menos que Colombia. Desde hace más de una década, el país austral ha promovido programas fiscales y crediticios que facilitan el intercambio de vehículos antiguos por unidades nuevas, lo que ha permitido un recambio constante y sostenido. Costa Rica, por su parte, registró la mayor proporción de ventas de vehículos nuevos per cápita en Latinoamérica: 14,4 unidades por cada 1.000 habitantes en 2025. Esta dinámica evidenció un mercado activo, que renueva con frecuencia sus vehículos y que se adapta con rapidez a las nuevas tecnologías disponibles. En contraste, en Colombia los automotores permanecen más tiempo en circulación debido a la combinación de costos elevados, tasas de interés altas y la falta de incentivos atractivos para la sustitución. De otro lado, México destacó por tener el parque automotor más grande de la región, con 42,2 millones de unidades. Su peso en el mercado latinoamericano es clave para entender las tendencias regionales y las presiones que enfrentan los países para modernizar sus flotas. Lea más: Colombia entra al top 10 mundial de países que más venden motos en el 2025; así se mueve el mercado que no frena

Un mercado que crece, pero no rejuvenece

El 2025 cerrará con un crecimiento cercano al 30% en ventas. FOTO: JAIME PÉREZ

El documento de Aladda también analizó el comportamiento reciente del mercado automotor colombiano. Tras un 2024 particularmente flojo, 2025 cerrará con un crecimiento cercano al 30% en ventas, impulsado por el auge de los vehículos electrificados y por una recuperación moderada del consumo. Aun así, el incremento resulta insuficiente para mover la aguja en un parque que suma casi 20 millones de unidades. Las proyecciones de Aladda ubican a Colombia en el quinto lugar regional en ventas de vehículos nuevos para finales de 2025, con aproximadamente 250.000 unidades comercializadas. Por encima se sitúan México, Argentina y Chile; por debajo, países como Perú, Ecuador y Costa Rica. A este ritmo, y sin cambios en la política pública, tomaría décadas reducir la edad promedio de la flota colombiana a un nivel comparable con el de sus pares más avanzados. El estudio detalló que entre el 60% y el 70% de las compras de vehículos en Colombia se realizan mediante algún tipo de financiamiento, lo que deja en evidencia el rol que juegan las tasas de interés en la renovación. Con un mercado crediticio costoso y un consumo afectado por la incertidumbre económica, la reposición vehicular pierde velocidad frente a la demanda reprimida.

La irrupción china y el nuevo mapa automotor regional

Otro de los hallazgos del informe tiene que ver con la presencia de las marcas chinas en la región. En Costa Rica y Ecuador, más de la mitad de las marcas de autos disponibles son de origen chino; en Argentina, apenas alcanzan el 3%. En el caso colombiano, representan ya el 13,6% del total de 107 marcas activas. Ese crecimiento se explica por la llegada masiva de modelos más equipados y, en muchos casos, más accesibles que sus equivalentes de origen europeo, estadounidense o japonés. El auge de los vehículos electrificados —uno de los segmentos con mayor dinamismo en 2025, según el documento— también ha impulsado a fabricantes chinos como BYD, Chery, JAC o Changan, cuyos modelos dominan buena parte del mercado eléctrico y de híbridos enchufables. Conozca también: “No hay justificación técnica ni económica”: dura crítica de Andemos a propuesta del Gobierno de subir aranceles a carros y motos de gasolina

Las consecuencias de manejar un parque envejecido

Al revisar con detalle la estructura del parque automotor colombiano, el estudio identifica tres efectos críticos derivados de su antigüedad: 1. Riesgos en seguridad vial: Los vehículos de más de 15 años carecen, en su mayoría, de tecnologías avanzadas de seguridad: sistemas de frenado antibloqueo, control de estabilidad, múltiples airbags o asistencias a la conducción. Su presencia masiva en las vías aumenta la severidad de los siniestros. 2. Impacto ambiental: Un vehículo antiguo puede emitir hasta diez veces más contaminantes que uno moderno bajo normativa Euro 6. En ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, esta diferencia incide de forma directa en los episodios de alerta ambiental y en el deterioro de la calidad del aire. 3. Costo para los hogares y empresas: A medida que envejecen, los vehículos requieren más reparaciones, más repuestos y más tiempo en talleres. Para miles de familias y empresas de transporte, esto se traduce en una carga económica creciente. El documento también menciona otro elemento que influye en las decisiones de compra: las restricciones a la circulación. Desde hace 25 años, las principales ciudades aplican esquemas de pico y placa que limitan el uso de los vehículos en casi la mitad de las horas hábiles. Sin embargo, desde hace una década, los eléctricos están exentos, lo que ha incentivado el crecimiento acelerado de ese segmento, especialmente en Bogotá y Medellín.

Una propuesta para rejuvenecer la flota