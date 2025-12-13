x

¿Benedetti se volvió famoso en Japón? Carlos Carrillo denuncia que el ministro infla apoyo en redes con bodegas extranjeras

En la pelea entre el ministro y el director de la UNGRD, ahora se suma una denuncia de Carrillo de que Benedetti usa bodegas asiáticas para legitimarse mientras desata una guerra sin cuartel contra otros funcionarios del gobierno Petro.

    Carrillo denunció que las denuncias en su contra por supuestos malos manejos del Fondo de Adaptación tienen como origen el interés de Benedetti en mantenerlo como su fortín burocrático. FOTO: COLPRENSA Y CORTESÍA
El Colombiano
13 de diciembre de 2025
bookmark

Sigue escalando el enfrentamiento que tienen desde hace varios días el ministro del Interior, Armando Benedetti, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo. La nueva pelea que tiene vociferando al ministro se desató luego de que mostrara su apoyo a las denuncias que hizo contra Carillo la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien acusó al funcionario de supuestos malos manejos con el Fondo de Adaptación y tras presuntas irregularidades en su gestión en la entidad que gestiona el riesgo y los desastres en Colombia.

Carrillo se defendió, tanto de las acusaciones de Rodríguez como de los señalamientos de Benedetti quien, fiel a su estilo, escalaron al ámbito personal con improperios, por ejemplo, lo calificó como un “mediocre diseñador”, aludiendo a la profesión que tiene Carrillo, y también lo trató de “inepto” y “farsante” y hasta llegó a burlarse de la época en la que Carrillo fue migrante en Londres y trabajó como mototaxista.

Lea: ¿Se le daño un “botín burocrático” a Benedetti por pelea con Carrillo?

Pero según pudo constatar EL COLOMBIANO, detrás de la andanada de insultos y señalamientos habría un interés de Benedetti en mantenerse con el control del Fondo de Adaptación como fortín burocrático. Justamente Carrillo acusó al ministro de ser tener alianzas con la “ñoñomanía”, el corrupto clan costeño liderado por Bernardo Miguel Elías Vidal y su hermano, el senador Julio Elías Vidal. Entre la lista de denuncias que sacó Carrillo como réplica y defensa, mencionó la adjudicación del contrato de La Mojana en noviembre de 2024 estaría amarrado a los “ñoños”.

“Los ñoños han sido, son y serán socios políticos de Armando Benedetti”, señaló Carrillo en una rueda de prensa. La relación del ministro con gamonales del Partido de la U es conocida públicamente.

Y, como era de esperarse, Benedetti volvió a la carga tras esas denuncias en su contra y anunció denuncias contra el director de la UNGRD por injuria y calumnia. “Y queda claro que es un mediocre, no apto para el cargo, fanfarrón, farsante e inepto”.

En esa garrotera pública que parece que va para largo, Carrillo hizo una llamativa denuncia este sábado 13 de diciembre, al señalar que Benedetti estaría usando bodegas para intentar legitimarse en medio del cruce de denuncias.

“Tal el desespero de @AABenedetti por ensuciar mi nombre que infla sus métricas con bodegas extranjeras. Acá la prueba: O Benedetti es más popular en Japón que Hello Kitty o su tráfico digital es tan falso como su izquierdismo. Sus insinuaciones sin pruebas sólo buscan desviar la atención, su estrategia de desprestigio no funciona, a diferencia suya ministro, yo no tengo nada que esconder”, dijo el alto funcionario.

Lea también: Así operaron las bodegas en redes para defender a Benedetti tras su ataque a la magistrada Lombana, ¿con recursos públicos?

Efectivamente, un scroll de casi un minuto muestra decenas de cuentas asiáticas compartiendo las respuestas del ministro del Interior, lo que no sería nada nuevo si se tiene en cuenta que ya en noviembre pasado, en medio de la polémica con la magistrada Cristina Lombana por las acciones judiciales en contra del ministro, surgió en redes sociales la etiqueta #Benedettiestálimpio que se posicionó fuertemente en X, logrando miles de visualizaciones, más de 32.000 para ser exactos y que tuvo como patrón mensajes coordinados liderados por cuentas reconocidas como bodegas afines al gobierno Petro, y que, de hecho, han tenido millonarios contratos con el actual gobierno.

Benedetti, por supuesto, le salió al paso a Carrillo y manteniendo el discurso que ha sostenido esta semana, lo acusó de querer desviar las denuncias en su contra. “¿Cuándo vas a contestar los señalamientos de corrupción e ineptitud de los que te señaló Angie Rodriguez en vez de estar escribiendo bobadas? Siempre te andas disfrazando. Y claro que ando desesperado por las mentiras tuyas, pero la otra semana te quito la máscara”.

No parece ser el último cruce que tengan ambos funcionarios, lo que no hace más que lacerar la legitimidad del gobierno ante la opinión pública, pelea en la que el presidente Petro no ha tenido la autoridad de intervenir hasta ahora, como tampoco lo hizo de manera acertada en las otras 10 peleas que su ministro y mano derecha ha desatado con otros altos funcionarios poniendo en cada una de esas ocasiones la gobernabilidad en riesgo.

