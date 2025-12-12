Los barrios más buscados para vivir en Medellín en 2025: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol lideran la demanda

Medellín, una de las ciudades más dinámicas del país por su turismo, actividad económico y transporte público, atraviesa un momento clave en su mercado de vivienda. El empuje económico, el incremento del turismo urbano y la llegada constante de extranjeros y nómadas digitales han movido la aguja en la búsqueda de inmuebles y han generado presiones fuertes sobre la oferta. Solo entre enero y octubre de 2025, en Metrocuadrado se registraron más de 3 millones de búsquedas para apartamentos, apartaestudios y casas en la capital antioqueña. Y tres barrios se llevaron el protagonismo absoluto: Laureles, Loma de los Bernal y Castropol.

Oferta de vivienda en Medellín: más de 37.000 inmuebles al mes

Según la plataforma, Medellín ofrece más de 37.000 inmuebles disponibles por mes, entre casas, apartamentos y apartaestudios. Además, la ciudad concentra el 79% de la oferta en apartamentos, la mayoría en estratos 5 y 6; el 51% de los inmuebles en venta y 49% en arriendo. Por su parte, en arriendos, 64% de las propiedades están entre 50 y 150 metros cuadrados. A su vez, el comportamiento de precios muestra un mercado cada vez más costoso. Por ejemplo, el 71% de la oferta en venta supera los $500 millones. Y en arriendos, la mayor proporción se ubica entre $2 y $5 millones mensuales. Según Metrocuadrado, estas cifras reflejan un fenómeno que ya se siente en varios sectores, mayor presencia extranjera, gentrificación y valorización acelerada, especialmente en zonas de alto perfil urbano. Puede conocer más: Precios de la vivienda nueva se dispararon 9,5% en Colombia: estas son las ciudades donde más subieron

Rentabilidad de vivienda: ¿qué tan buen negocio es Medellín?

La Lonja de Medellín y Antioquia, en su informe “Tasa de Rentabilidad de Inmuebles en el Valle de Aburrá”, revela que la rentabilidad mensual y anual varía según el rango de precios: -Menores a $150 millones: 0,36% mensual – 4,32% anual -Entre $150 y $250 millones: 0,34% mensual – 4,06% anual -Entre $250 y $500 millones: 0,29% mensual – 3,50% anual -Entre $500 y $750 millones: 0,29% mensual – 3,49% anual -Entre $750 y $1.000 millones: 0,28% mensual – 3,42% anual -Mayores a $1.000 millones: 0,31% mensual – 3,67% anual Aunque la rentabilidad no supera el 0,36% mensual, sigue siendo atractiva para inversionistas que buscan valorización estable y barrios en constante desarrollo.

Laureles es el barrio más buscado para vivir en Medellín

Con más de 220.000 búsquedas en los primeros 10 meses del año, Laureles se consolidó como el sector más deseado por quienes buscan vivienda en Medellín. Es un barrio de estrato 5 que mezcla tradición, comercio activo, gastronomía y movilidad cómoda, lo que explica su alta presión de demanda. Su oferta incluye arriendos desde 40 metros cuadrados hasta 700 metros cuadrados, cánones desde $1.100.000 para apartaestudios hasta $25.000.000 para casas amplias, y venta de vivienda desde $180 millones hasta $3.000 millones. Asimismo, el informe Mercado Inmobiliario Residencial 2024 de la Lonja muestra arriendos entre $36.500 y $39.200 por m2, ventas entre $6,5 y $7,1 millones por m2. Su combinación de viviendas grandes, oferta variada y valorización constante lo ubica como un punto estratégico tanto para vivir como para invertir, detalla el reporte de Metrocuadrado. Entérese: Antioquia llegó a 489.000 hogares de una sola persona en 2025, un salto del 6% en un año

Loma de los Bernal es tranquilidad y buena conectividad

El segundo barrio más demandado es Loma de los Bernal, con más de 202.000 búsquedas en el periodo analizado. Allí predomina la vida residencial tranquila, con amplias zonas verdes y múltiples conjuntos cerrados. La oferta se mueve en arriendos de apartamentos entre $2.100.000 y $8.000.000, y de casas desde $2.900.000. Por su parte, ventas de apartamentos entre $270 millones y $1.000 millones, y de casas entre $560 millones y $1.200 millones. El precio del metro cuadrado es competitivo frente a sectores premium. Por ejemplo, el arriendo entre $30.700 y $39.900; y venta entre $6,0 y $6,5 millones. Su atractivo radica en el equilibrio entre tranquilidad, comodidad y servicios a la mano, indica el estudio del portal.

Medellín se mantiene como uno de los mercados de vivienda más dinámicos del país. Laureles, Loma de los Bernal y Castropol son hoy el termómetro de esa presión inmobiliaria que seguirá marcando tendencias en 2026.

Castropol es el imán de nómadas digitales y ejecutivos