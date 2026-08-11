¡Oficial! Juanfer Quintero regresa al DIM después de nueve años en una operación de refuerzo mundial

Pasaron 3.187 días entre la última vez que Juan Fernando Quintero vistió la camiseta de Independiente Medellín y el día en que fue presentado como refuerzo de El Poderoso para el Clausura de 2026. El juego más reciente del volante antioqueño con el equipo del que es hincha fue el 19 de noviembre de 2017. El martes en la tarde el cuadro rojo oficializó su regreso.
Quintero tenía 24 años cuando llegó por primera vez al DIM. Vino a préstamo desde el Porto de Portugal. Quería recuperar ritmo futbolístico y, según ha manifestado en muchas ocasiones, cumplirle el sueño a su abuelo –hincha confeso del Medellín–, de que lo viera vestido con la camiseta del Equipo del Pueblo.