Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

A las 7:34 de la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, en el suroriente del Chocó, sacudió el occidente colombiano y extendió la emergencia a distintos departamentos de la región.
El movimiento dejó daños en viviendas, hospitales, vías y aeropuertos, mientras las autoridades reportan hasta el momento 188 muertos, 1.677 heridos, personas que permanecen bajo los escombros, hospitales colapsados, aeropuertos cerrados y más de 100 réplicas. El balance continúa en actualización a medida que avanzan las labores de búsqueda, rescate y evaluación de los daños.
Pero en el municipio donde se ubicó el epicentro, la emergencia encontró un problema que no comenzó ese día: las dificultades para llegar, comunicarse y garantizar servicios básicos en uno de los departamentos con mayores niveles de pobreza y necesidades básicas insatisfechas del país.
La tierra se movió durante segundos. Después comenzó otra carrera: saber qué había pasado, encontrar a los afectados, abrir los caminos y hacer llegar ayuda a un territorio donde muchas de esas tareas ya representan una dificultad en condiciones normales.
En San José del Palmar, el terremoto no solo golpeó viviendas y estructuras; también puso a prueba las vías, las comunicaciones, el servicio eléctrico, el acueducto y una red de salud que depende, en los casos más complejos, de remisiones hacia otras ciudades.