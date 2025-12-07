¿Qué deja para Colombia la victoria en Juegos Bolivarianos de cara a los Olímpicos de Los Ángeles 2028?

La convicción de ir por el título general de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho está en lo más alto. Paulo Villar, Gerente Deportivo del Comité Olímpico Colombiano, nunca dudó que la delegación de 421 atletas estaba lista para dar lo mejor y dejar a Colombia en lo más alto.
“Sabíamos que la delegación era muy fuerte y que íbamos a tener el dominio de deportes como atletismo, gimnasia, levantamiento de pesas, natación, ciclismo en todas sus modalidades, tiro con arco, porque además de ser los mejores de la región contamos en la delegación con medallistas olímpicos y campeones mundiales”, dijo orgulloso Villar, quien también destacó la presencia de deportistas jóvenes que hacen parte del recambio generacional que está viviendo el país.