Julián Quiñones, goleador con México en el Mundial de Norteamérica, igualó registro de cinco colombianos en mundiales

El delantero colombiano Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán, Nariño, a sus 29 años no solo está cumpliendo su sueño de jugar un Mundial, sino que también es figura y goleador de México, el país que lo adoptó desde que tiene 16 años, cuando llegó lleno de sueños y con el cual ya está clasificado a octavos de final.

Además, con sus tres tantos, marcados ante Sudáfrica, República Checa y Ecuador, ya superó a los también colombianos Adolfo El Tren Valencia, Jackson Martínez, Yerry Mina, Juan Fernando Cuadrado y Juan Fernando Quintero, quienes registran dos tantos en Copas del Mundo.

Quiñones, además de los tres goles que ha marcado en el Mundial, ha sido asistidor o ha estado en las opciones de otros 4 goles de los 8 que ajusta el equipo anfitrión de la Copa Mundo.

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Además, está a un gol de convertirse en el máximo artillero de México en un Mundial, superando a Luis Hernández, quien tiene un registro de tres tantos en igual número de partidos en diferentes de la Copa del Mundo.