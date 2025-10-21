x

Kevin Medina y Camilo Durán, los dos colombianos en el equipo revelación de la Champions

El Qarabag buscará este miércoles (11:45 a.m.) una nueva victoria en la Champions League, en la que se destacan los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán. ¿Cómo ha sido su rendimiento?

  • Camilo Durán y Kevin Median, los colombianos que sorprenden en el Qarabag. FOTO: GETTY
    Camilo Durán y Kevin Median, los colombianos que sorprenden en el Qarabag. FOTO: GETTY
Agencia AFP
hace 15 horas
El Qarabag, uno de los seis únicos equipos con pleno de victorias en las dos primeras fechas de la Champions League, cuenta en sus filas con los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán, protagonistas de los éxitos del elenco de Azerbaiyán, que visita este miércoles al Athletic Club en Bilbao.

El club, con sede en la capital azerí Bakú, presume de sumar los mismos puntos en la competición europea más prestigiosa, en la que vive su segunda participación, que grandes transatlánticos como Real Madrid, Bayern de Múnich, París SG, Inter de Milán y Arsenal.

Lea: Canterano del DIM opacó debut de Richard Ríos en la Champions: él es Camilo Durán, figura del Qaragab

Una victoria en San Mamés ante un Athletic que perdió sus dos primeros compromisos (Arsenal y Borussia Dortmund) dejaría al vigente campeón de Azerbaiyán muy cerca de sellar cuando menos su presencia en el repechaje de clasificación a octavos.

El sorprendente equipo azerí, dirigido desde 2008 por Gurban Gurbanov, se clasificó a esta Champions tras eliminar al Ferencvaros húngaro en la previa, y ha tumbado al Benfica en Lisboa (2-3) y al Copenhague en casa (2-0).

La destreza de Durán

En ese primer partido ante el gigante portugués -una derrota que supuso la destitución de Bruno Lage y el posterior nombramiento de José Mourinho- cuajó un gran partido el delantero Camilo Durán, coronado con un gol y con un pase de gol.

Durán estableció el 2-2 provisional con un gol de clase tras ganar la espalda a la defensa lusa y ajustar el balón a la cepa del palo con un disparo con la zurda casi sin ángulo.

El jugador de Santa Marta de 23 años, que vive su primera temporada en Azerbaiyán, fue elegido mejor jugador en el estadio Da Luz y repitió titularidad ante el conjunto danés, aunque fue sustituido en el minuto 78.

Salido de la cantera de Independiente de Medellín, el polivalente atacante, que puede desenvolverse también por los dos extremos, tuvo que dar el salto a Europa para debutar como profesional precisamente en Portugal, donde militó en Lusitania, Estrela da Amadora y Portimonense, desde el que el pasado verano (boreal) cruzó el continente de oeste a este para recalar en el Qarabag.

Medina ya suma experiencia

Con mayor bagaje en Azerbaiyán, a donde llegó también desde el fútbol luso, el defensor central Kevin Medina es ya uno de los veteranos de los Atlilar (Jinetes de Qarabag).

Medina, de 32 años, militó cinco años en Portugal (Chaves o Academico Viseu entre otros), aunque al igual que Durán no llegó a debutar en la primera categoría lusa, pero ha encontrado su sitio en Azerbaiyán.

Kevin vive su sexta temporada en el Qarabag consagrado como titular -ha jugado los 180 minutos en esta Champions- y en San Mamés tendrá la difícil misión de frenar las rápidas internadas de los hermanos Williams, Nico e Iñaki, a los que el técnico vasco Ernesto Valverde dio descanso en el partido precedente en Elche (0-0) con vistas a enderezar el rumbo en la Champions.

En la competición de las estrellas, Durán y Medina quieren prolongar la racha de un modesto que tutea a los grandes en el principal escenario a nivel de clubes.

Siga leyendo: La confesión de Leonel Álvarez que ilusiona a los hinchas de Atlético Nacional

Liga Betplay

