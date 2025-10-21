Pilas: estas son las vías que están cerradas por el daño del Metro y las rutas de buses que debe tomar

Un hueco en la vía férrea del metro de Medellín ha generado un colapso parcial en la movilidad del Valle de Aburrá, obligando a las autoridades a implementar cierres viales y un plan de contingencia para mitigar el impacto sobre los miles de viajeros del sur y norte de la ciudad.
El daño, que se presenta en el tramo comprendido entre las estaciones Aguacatala y El Poblado, ha suspendido el servicio de la Línea A en este sector. La Administración Distrital y el Metro de Medellín han solicitado a la ciudadanía planificar sus desplazamientos y considerar alternativas, incluyendo el teletrabajo.
