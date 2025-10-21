¿Es más caro arrendar en Medellín que en Bogotá? Datos del Dane y Banrep son diferentes a los de la Lonja

Durante años, el arrendamiento de vivienda en Bogotá fue más costoso que en Medellín. Esa ha sido una verdad casi incuestionable dentro del sector inmobiliario colombiano.
Pero Análisis recientes sugieren que esa brecha se está cerrando —e incluso, que ya pudo haberse invertido—, encendiendo un debate entre gremios, entidades oficiales y agentes del mercado sobre cuál ciudad tiene hoy los arriendos más altos del país.
De un lado está La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, el principal gremio inmobiliario del departamento, que asegura que Bogotá sigue siendo más cara, aunque cada vez menos.
Del otro, el Banco de la República, el Dane y varios agentes inmobiliarios señalan que Medellín se convirtió en la ciudad más costosa para arrendar vivienda.