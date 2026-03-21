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Destacada actuación de Kevin Mier que volvió a jugar a 82 días para el Mundial de Norteamérica

El guardameta santandereano fue titular después de 4 meses que estuvo en recuperación. Jugó en el empate de Cruz Azul ante Mazatlán. ¿Le alcanzará para estar en la Copa del Mundo?

  • Kevin Mier sufrió ruptura de la tibia en su pierna derecha el 8 de noviembre de 2025, reapareció este 20 de marzo de 2026. No jugaba un partido oficial hace 134 días. FOTO: GETTY
    Kevin Mier sufrió ruptura de la tibia en su pierna derecha el 8 de noviembre de 2025, reapareció este 20 de marzo de 2026. No jugaba un partido oficial hace 134 días. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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En la reaparición de su portero, el colombiano Kevin Mier, el Cruz Azul rescató el empate 1-1 ante el Mazatlán este viernes, en la duodécima jornada del torneo Clausura 2026 mexicano que se puso en marcha con una goleada del Necaxa por 3-0 sobre el Tijuana.

El estadio El Encanto, en Mazatlán, fue el escenario para el regreso de Mier al arco celeste tras superar la fractura de tibia en la pierna derecha que sufrió en noviembre.

“Dentro de los aspectos positivos, el regreso de Kevin es una muy buena noticia, cumplió muy bien en el arco, más allá de lo poco exigido que estuvo”, comentó el argentino Nicolás Larcamón, director técnico del Cruz Azul.

Con el empate, la Máquina del Cruz Azul llegó a 27 puntos y alcanzó al líder Guadalajara.

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A pesar de la igualdad en puntos, Cruz Azul queda como segundo de la clasificación detrás de las Chivas dirigidas por el también argentino Gabriel Milito, que tienen mejor diferencia de goles: +13 contra +11.

Por su lado, los Cañoneros del Mazatlán sufrieron su octava derrota del torneo y quedaron con 11 unidades en la decimoquinta posición.

El extremo chileno Josué Ovalle puso en ventaja 1-0 al Mazatlán con un remate de cabeza en el área chica al minuto 48.

El delantero uruguayo Gabriel Fernández igualó 1-1 por el Cruz Azul al 87 con un disparo de zurda desde los linderos del área.

De esta manera, la Máquina alargó a 15 su racha de partidos sin perder: 11 en la liga mexicana, más cuatro en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Esta noche se nos notó el cansancio físico y mental. El de hoy fue el séptimo partido en 21 días y la realidad es que las exigencias han empezado a calar, nos viene muy bien el receso y hay que aprovecharlo porque se nos viene la parte caliente del semestre”, dijo Larcamón.

Kevin quiere su tercer mundial

Mier ya representó a la Selección Colombia en categorías menores, jugó las Copas del Mundo sub17 de India 2017 y sub20 de Polonia 2019. Ahora busca estar en el mayor evento del mundo. Sin embargo, tiene bastante competencia con Álvaro Montero, Camilo Vargas y David Ospina. A menos de tres meses para el inicio del Mundial de Norteamérica 2026, ¿le alcanzará a Kevin Mier para ser uno de los tres arqueros convocados?

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