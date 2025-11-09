Se confirma lo peor: Kevin Mier sufrió fractura de tibia y será baja del Cruz Azul y la Selección el resto del año

Lo que inicialmente era una preocupación por la posible lesión que tendría Kevin Mier, tras la falta que recibió de parte del panameño Adalberto Carrasquilla en el duelo Cruz Azul 2- Puebla 3, se convirtió en la confirmación de una delicada lesión que saca al colombiano del resto de temporada. Según se conoció desde México, los médicos de Cruz Azul habrían confirmado que Mier sufrió una fractura de la tibia de su pierna derecha y por ello se pierde el resto de la temporada con su club. En las próximas horas se espera el parte oficial y el tipo de tratamiento que debe afrontar el arquero, ya que posiblemente sería operado.

Esto, además de alejar a Mier de la liguilla final de México, pone en riesgo su posibilidad de estar con Colombia en el Mundial de 2026, sobre todo porque no podrá estar en los duelos de preparación que tiene previsto Néstor Lorenzo. Al parecer, se espera que en el comunicado oficial los médicos de Cruz Azul confirmen si Mier debe ser operado y qué tipo de recuperación tendrá, además del tiempo de incapacidad. Mier es junto a Jhon Arias los únicos colombianos nominados al once ideal de la Fifa en el premio The Best. En mujeres, las nominadas nacionales son la arquera Katherine Tapia, y las jugadoras Leicy Santos y Mayra Ramírez.