Se confirma lo peor: Kevin Mier sufrió fractura de tibia y será baja del Cruz Azul y la Selección el resto del año

Los medios mexicanos mencionan que el arquero estará fuera de las canchas varios meses.

    Este es el momento en el que el arquero Kevin Mier es sacado en camilla del campo con grandes muestras de dolor. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
09 de noviembre de 2025
bookmark

Lo que inicialmente era una preocupación por la posible lesión que tendría Kevin Mier, tras la falta que recibió de parte del panameño Adalberto Carrasquilla en el duelo Cruz Azul 2- Puebla 3, se convirtió en la confirmación de una delicada lesión que saca al colombiano del resto de temporada.

Según se conoció desde México, los médicos de Cruz Azul habrían confirmado que Mier sufrió una fractura de la tibia de su pierna derecha y por ello se pierde el resto de la temporada con su club. En las próximas horas se espera el parte oficial y el tipo de tratamiento que debe afrontar el arquero, ya que posiblemente sería operado.

Esto, además de alejar a Mier de la liguilla final de México, pone en riesgo su posibilidad de estar con Colombia en el Mundial de 2026, sobre todo porque no podrá estar en los duelos de preparación que tiene previsto Néstor Lorenzo.

Al parecer, se espera que en el comunicado oficial los médicos de Cruz Azul confirmen si Mier debe ser operado y qué tipo de recuperación tendrá, además del tiempo de incapacidad.

Mier es junto a Jhon Arias los únicos colombianos nominados al once ideal de la Fifa en el premio The Best. En mujeres, las nominadas nacionales son la arquera Katherine Tapia, y las jugadoras Leicy Santos y Mayra Ramírez.

Desde México se habla también de que el Cruz Azul le pedirá al torneo que sancione de oficio al panameño Carrasquilla por el mismo tiempo que Mier estará fuera de las canchas por su lesión y recuperación.

Carrasquilla al final del partido se mostró triste por lo sucedido con Mier y dijo que su intención nunca fue lesionarlo o causarle algún mal.

Pumas llegó a 21 puntos y es décimo en la tabla de posiciones, mientras que Cruz Azul perdió el liderato y con 35 puntos es tercero. La Liga MX es liderada ahora por Toluca con 37 puntos, seguida de Tigres con 36. El León de James Rodríguez ocupa la casilla 17 con solo 13 puntos.

