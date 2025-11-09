Se confirma lo peor: Kevin Mier sufrió fractura de tibia y será baja del Cruz Azul y la Selección el resto del año

Lo que inicialmente era una preocupación por la posible lesión que tendría Kevin Mier, tras la falta que recibió de parte del panameño Adalberto Carrasquilla en el duelo Cruz Azul 2- Puebla 3, se convirtió en la confirmación de una delicada lesión que saca al colombiano del resto de temporada.
Según se conoció desde México, los médicos de Cruz Azul habrían confirmado que Mier sufrió una fractura de la tibia de su pierna derecha y por ello se pierde el resto de la temporada con su club. En las próximas horas se espera el parte oficial y el tipo de tratamiento que debe afrontar el arquero, ya que posiblemente sería operado.