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Kevin Viveros se fue de Nacional y la rompió: no es el único al que le pasó

Kevin Viveros no es el único ejemplo de jugadores que en Nacional no mostraron su mejor rendimiento y que en otros clubes sí.

  • Kevin Viveros está en un nivel brillante en Brasil y es el máximo goleador con 16 anotaciones. Además, suma cinco dobletes en la temporada, algo que hasta ahora no había alcanzado ningún colombiano. FOTO GETTY
    Kevin Viveros está en un nivel brillante en Brasil y es el máximo goleador con 16 anotaciones. Además, suma cinco dobletes en la temporada, algo que hasta ahora no había alcanzado ningún colombiano. FOTO GETTY
  • Kevin Viveros se fue de Nacional y la rompió: no es el único al que le pasó
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John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 41 minutos
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La camiseta de Atlético Nacional pesa, y mucho. La presión de jugar en uno de los equipos más grandes del país, la exigencia de su hinchada y la obligación permanente de ganar hacen que no todos los futbolistas logren mostrar su máximo nivel en el conjunto verdolaga. Sin embargo, hay varios casos que dejan una pregunta inevitable: ¿cuántos jugadores que no lograron explotar en Nacional terminaron brillando después de salir del club?

El caso más reciente y llamativo es el de Kevin Viveros, quien tuvo una campaña aceptable con Nacional, pero nunca consiguió consolidarse como titular indiscutible. El delantero vallecaucano decidió buscar una nueva oportunidad en Brasil y encontró en Athletico Paranaense el escenario perfecto para demostrar su capacidad goleadora.

Lo que muchos no esperaban era que Viveros pasara rápidamente de ser una alternativa a convertirse en titular indiscutible y en una de las grandes figuras del Brasileirao.

Viveros llegó a 16 goles en ese campeonato y se convirtió nuevamente en el máximo goleador, superando a Pedro, delantero de Flamengo, quien suma 15 anotaciones.

Su producción ofensiva no solo lo convirtió en una de las sensaciones del fútbol brasileño, sino que también empezó a poner nuevamente su nombre sobre la mesa para la Selección Colombia.

Además, consiguió una estadística histórica en el último duelo ante Botafogo: su quinto doblete de la temporada y el segundo que consigue frente a ese rival, un registro inédito para un futbolista colombiano en el fútbol brasileño.

El caso de Viveros es solo uno de múltiples ejemplos en Nacional. El de Fernando Uribe también es recordado entre los futbolistas que no alcanzaron su mejor versión en el conjunto verdolaga.

Su rendimiento en Nacional no fue malo, pero quedó lejos del nivel goleador que posteriormente alcanzaría en otros clubes. Entre 2012 y 2014 disputó 76 partidos con Nacional y marcó 23 goles.

En 2013 tuvo una temporada destacada, con 15 goles en 45 encuentros. Sin embargo, después de abandonar el club, su carrera tomó un nuevo impulso y encontró especialmente en Millonarios un escenario ideal para convertirse en uno de los delanteros más importantes del fútbol colombiano.

Otro nombre que aparece en esta lista es Cristian Dájome. El atacante llegó a Nacional en 2016 y permaneció durante dos temporadas, pero nunca logró convertirse en una pieza indiscutible.

Con el conjunto antioqueño disputó 36 partidos y marcó apenas cinco goles, cifras que estuvieron lejos de convertirlo en protagonista. Después pasó por Deportivo Pasto y América de Cali, hasta encontrar en Independiente del Valle el lugar donde finalmente pudo explotar.

En 2019 disputó 38 partidos, marcó nueve goles y convirtió cuatro veces en competencias internacionales. Su aporte fue fundamental para que el equipo ecuatoriano conquistara la Copa Sudamericana de 2019.

La historia de Andrés Rentería es todavía más particular. Su primera etapa en Nacional fue prácticamente testimonial. En el segundo semestre de 2012 apenas disputó cinco partidos y no consiguió marcar. Pero su carrera cambió radicalmente cuando salió del club. En Alianza Petrolera encontró continuidad y se convirtió en goleador. Durante el segundo semestre de 2012 marcó 15 goles en 21 partidos, una producción que rápidamente llamó la atención y le permitió dar el salto al fútbol mexicano.

Su destino fue Santos Laguna, donde terminó acumulando 33 goles en 133 partidos y se convirtió en una alternativa importante para el ataque.

Estos son solo algunos de múltiples ejemplos, y no ocurre únicamente con los goleadores (ver ranking). Nacional es un club donde la exigencia es permanente. Un delantero no solo debe marcar goles: debe hacerlo con frecuencia, responder en partidos importantes y soportar una presión que pocos equipos del fútbol colombiano generan.

Por eso, cuando un jugador no logra brillar con la camiseta verdolaga, su carrera no necesariamente está definida.

Kevin Viveros es el ejemplo más contundente en la actualidad. En Nacional fue un delantero que dejó sensaciones divididas; en Brasil se convirtió en goleador, figura de Athletico Paranaense y uno de los nombres que pelea por el Botín de Oro del Brasileirao.

Y esa es precisamente la paradoja de la camiseta de Nacional: hay futbolistas a los que el peso de la verde parece limitar, pero que, una vez salen del club, encuentran la libertad necesaria para demostrar todo lo que llevan dentro.

Dairon Asprilla, figura del Bolívar de La Paz

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Dairon Asprilla atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a Bolívar. Tras convertirse en una de las figuras de la campaña internacional de la Academia y aportar goles importantes tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local.

Aldair Quintana brilla en Ecuador con Independiente del Valle

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El portero tolimense salió por la puerta de atrás de Atlético Nacional, fue figura en Pereira y Bucaramanga, y ahora es pieza fundamental de uno de los mejores equipos sudamericanos: Independiente del Valle.

Yeison Guzmán, el líder del América de Cali

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Llegó con el antecedente de ser uno de los volantes más talentosos de Colombia, pero en Nacional no mostró ese fútbol. En cambio, en América de Cali recuperó confianza, continuidad y protagonismo.

Camilo Vargas, el ídolo del Atlas mexicano

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Su etapa en Nacional estuvo marcada por la dificultad para consolidarse como titular. En Atlas es uno de los arqueros más importantes de la Liga mexicana y es habitual de Selección Colombia.

Francisco Da Costa, goleador y hoy en Brasil

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Llegó como un delantero con buenos antecedentes goleadores, pero no logró convertirse en el atacante determinante de Nacional. Regresó al Bolívar, fue goleador y ese rendimiento le valió para llegar hoy al Cruzeiro.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuál es el caso más reciente de un jugador que no brilló en Nacional y luego explotó?
Kevin Viveros. El delantero tuvo una campaña aceptable en Nacional, pero no logró consolidarse como titular. Tras llegar a Athletico Paranaense, se convirtió en figura y máximo goleador del Brasileirao con 16 goles.
¿Qué otros jugadores tuvieron una situación similar?
Fernando Uribe, Cristian Dájome y Andrés Rentería son otros ejemplos. Uribe brilló posteriormente con Millonarios; Dájome fue protagonista de la Copa Sudamericana 2019 con Independiente del Valle, y Rentería explotó en Alianza Petrolera, lo que le permitió llegar al fútbol mexicano.
¿Qué demuestra esta situación sobre Nacional?
Demuestra que no todos los jugadores que tienen un rendimiento discreto en Nacional carecen de condiciones. La presión, la exigencia, la competencia y la falta de continuidad pueden influir en su desempeño. Algunos, al salir del club, encuentran un contexto más favorable y logran demostrar todo su potencial.
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