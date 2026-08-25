Ya se conoce nueva fecha para imputación a hermano de Daniel Quintero, ¿la tercera será la vencida?

La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, y otras tres personas ya tiene nueva fecha. La diligencia quedó reprogramada para el próximo lunes 31 de agosto, a las 2:10 de la tarde, después de que fuera aplazada por segunda vez. La audiencia estaba prevista para este martes, pero sobre las 11:30 de la mañana la defensa de uno de los procesados solicitó su aplazamiento. Se trata de la segunda suspensión de la diligencia, que inicialmente estaba programada para el pasado 3 de agosto. En esa primera ocasión, el aplazamiento fue solicitado por la Fiscalía, que argumentó que necesitaba más tiempo para preparar el escrito de imputación contra los nuevos implicados en la investigación por presuntas irregularidades en contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Entérese: Alcaldía respaldó imputación a Quintero en audiencia por Aguas Vivas, ¿qué sigue? Esta vez, la solicitud provino de la defensa de Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana. El aplazamiento generó críticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó la situación como un intento de dilatar el proceso y aseguró que la Alcaldía, en calidad de víctima, estará presente en las próximas audiencias. “Que no confundan dilatar con escapar”, manifestó el mandatario a través de su cuenta de X, quien también pidió que la diligencia fuera reprogramada lo antes posible.

Con esta nueva fecha, Gutiérrez le solicita a la justicia “no permitirles seguir dilatando el proceso”. Afirmó, en una nueva publicación en X informando sobre la nueva fecha, que “pueden inventarse todas las estrategias que quieran, ya nadie les cree y no pueden borrar las pruebas ni el daño que le hicieron a la ciudad”. En declaraciones anteriores, ha sido más contundente afirmando que “a quienes se robaron Medellín les tengo reservado el pabellón Q”, hablando de la nueva cárcel metropolitana que está en construcción.

¿Quiénes serán imputados?

Además de Miguel Quintero, la Fiscalía busca imputar cargos a Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector financiero del AMVA; Vanessa Álvarez Restrepo, asesora jurídica del Área Metropolitana y secretaria de Medio Ambiente; y Sebastián Ortega Urán, hijo de un reconocido político de Bello. Se les imputarán cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. El primero es un delito que en Colombia se paga con penas de 5 a 18 años, y el segundo con penas que van de 8 a 22 años y medio, además de multas e inhabilidad para ocupar cargos públicos. La investigación está relacionada con un paquete de contratos por $17.645 millones suscritos entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. La Fiscalía descubrió chats en un grupo de WhatsApp llamado “Amigos” donde Miguel Quintero y exfuncionarios daban órdenes para direccionar hojas de vida, manejar contratos y crear un comité paralelo de contratación. Según testigos del caso, se exigía una coima del 20% sobre los contratos, de la cual un 10% supuestamente iba destinado directamente a Miguel Quintero. El caso ya dejó varios procesados. Entre ellos está Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, y Juan Alberto Cardona Henao, excontador y tesorero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien ya aceptó su responsabilidad en el caso y espera la lectura del fallo de sentencia el viernes 18 de septiembre de 2026 a las 8:30 de la mañana. La Fiscalía General de la Nación ya ha realizado 55 imputaciones a exfuncionarios, contratistas y particulares vinculados a presuntos hechos de corrupción durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero.

Los chats que comprometerían a Miguel Quintero

El grupo de WhatsApp denominado “Amigos”, en el que participaban Miguel Quintero, Sebastián Ortega y Álvaro Villada, ha sido parte importante de la investigación. Según lo expuesto durante anteriores audiencias, en ese grupo se compartían hojas de vida y mensajes relacionados con movimientos dentro del Área Metropolitana y asuntos de contratación. En una de las conversaciones divulgadas durante el proceso, presuntamente Miguel Quintero escribió: “Háblale a JD. Que le dé línea y nos deje montar el comité de contratación paralelo con abogados contratistas como lo habíamos propuesto”. La Fiscalía también ha ampliado la investigación a otros exfuncionarios del Área Metropolitana, entre ellos el exdirector Juan David Palacio, y las exsubdirectoras ambientales Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla. En la audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía tenía previsto también solicitar medida de aseguramiento contra Quintero. Por ahora, será el próximo 31 de agosto cuando se conozca si finalmente se realiza la audiencia de imputación contra Miguel Quintero y los otros tres señalados. Lea más: Cuestionada exfuncionaria de Daniel Quintero en Medellín regresa a la Alcaldía en medio de polémica: ganó concurso de méritos Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas