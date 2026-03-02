Lamine Yamal superó a Messi en un registro con el Barcelona, ¿de qué se trata?

Aunque aún tiene cosas por madurar, lo que hace es impresionante. O quizás por eso, porque todavía puede mejorar mucho, es que cada vez que Lamine Yamal rompe algún registro los futboleros se ilusionan con que, en los próximos años, llegue a un nivel increíble: sueñan con un Messi 2.0. Lamine tiene 18 años y no ha cumplido tres como futbolista profesional. El joven español debutó el 29 de abril del 2023, cuando tenía 15 años y 9 meses. En el tiempo que ha pasado desde entonces, se ha dedicado a establecer nuevos registros en el balompié.

Es, por ejemplo, el jugador más joven en marcar un gol en la historia de la Eurocopa: lo consiguió cuando tenía 16 años y 362 días en la semifinal del torneo que se disputó en 2024. También, el de menor edad que consiguió marcar un triplete con el FC Barcelona. Ese último registro lo estableció el 28 de febrero pasado, cuando marcó tres dianas en la victoria 4-1 del cuadro catalán contra el Villarreal en un juego válido por la Liga de España. Yamal anotó sus tantos cuando iban 28, 37 y 69 minutos del encuentro que confirmó a su equipo primero en la tabla de posiciones con 64 unidades.

Con su celebración, el ibérico tumbó el registro que tenía el exfutbolista mexicano Giovani Dos Santos, quien en la temporada 2007-2008 hizo un triplete en la victoria del Barcelona contra Murcia cuando tenía 19 años y 6 días.

¿Lamine Yamal superó el registro de Lionel Messi?

Lamine Yamal consiguió el registro con 18 años y 230 días de vida. Por eso se mostró contento. Tras el final del encuentro le entregó el balón de su primer triplete a Shelia Ebana, su madre, quien estaba en las tribunas del Camp Nou. Luego manifestó en una entrevista que se sentía feliz de, por un lado, haber logrado ese nuevo registro y, del otro, volver a disfrutar el fútbol. Según expresó, los últimos meses no fueron fáciles para él. Primero porque tuvo una lesión en la zona pélvica que le generó muchas molestias. De otra parte debido a que no se sentía feliz jugando por la presión que ejercía la gente sobre él. El peso de la expectativa en Yamal es grande. Todo el tiempo lo comparan con el argentino Lionel Messi. No solo porque ambos futbolistas son producto de la cantera del mismo equipo, tienen la misma pierna hábil y comparten algunas similitudes al jugar. Y debido a que Yamal lleva en la espalda la camiseta “10” del cuadro blaugrana, la que “inmortalizó” el argentino en su mejor momento.

“La gente quiere que con 16 años haga 100 goles y me gustaría, pero hay que ir poco a poco e intentar ayudar al equipo”, aseguró Lamine después de su triplete. Con ese logro, Yamal dejó atrás a Lionel Messi –para muchos el mejor jugador de la historia–, en precocidad para celebrar tres dianas en un juego. Messi, máximo goleador de la historia del club blaugrana con 672 celebraciones, consiguió su primer hat-trick cuando tenía 19 años y 259 días. Lo marcó en un contexto complicado: un clásico español contra el Real Madrid. El encuentro se disputó el 10 de marzo de 2007 en el Camp Nou de Barcelona. Los culés fueron locales, pero sufrieron todo el encuentro. Empezaron perdiendo con gol de Ruud van Nistelrooy a los cuatro minutos. Después, empataron con celebración de Messi. Luego, el neerlandés repitió, pero el argentino anotó de nuevo.

En la segunda parte Barcelona se quedó con un jugador menos y, pocos minutos más tarde, Sergio Ramos anotó para el Madrid. Sin embargo, Lionel Messi marcó su triplete y puso a celebrar a los aficionados españoles. Cuando consiguió esa anotación, el argentino tenía 19 años e inició el “boom” que lo consolidó como una estrella.

Lamine Yamal, el más costoso

Cerca de cumplir esa edad –el 13 de julio llegará a los 19 años–, Lamine Yamal es una de las grandes figuras del fútbol mundial. Por el momento, suma 43 goles y 48 asistencias en 140 partidos disputados con el Barcelona. Cuando tenía 18 años, Lionel Messi solo sumaba un gol y tenía nueve partidos oficiales como futbolista profesional.