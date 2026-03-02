Luis Felipe Uribe ganó bronce y clasificó a la Superfinal de clavados que se disputará en China

Luis Felipe Uribe siempre está sonriente. Desde que descubrió el amor que siente por el agua, no ha parado de ser feliz; pues luego de haberle tenido miedo, aprendió que allí es donde se siente pleno. Por ello, siempre que está en el trampolín a punto de saltar, sabe que se dirige a su lugar seguro. Esa felicidad que le produce el sonido de su cuerpo al entrar al agua es la cúspide de todo el trabajo que lleva años realizando con disciplina, dedicación y mucha constancia.
En Canadá, no solo se enfrentaba a los mejores rivales del mundo, sino a un clima extremo que los recibió con -11 grados y una sensación térmica de -30. Un frío que cala los huesos, pero que al momento de la competencia, bajo un ambiente más cálido, se transformó en la motivación necesaria para dar el máximo y subir al podio.