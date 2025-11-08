x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El renacer de Léider Berrío: en el DIM es ficha clave para buscar una nueva final

El volante cordobés, de 27 años, es uno de los líderes del medio campo rojo para la semifinal de vuelta ante Envigado, que se juega este lunes.

  • Léider Berrío, una de las figuras de la actual plantilla del DIM. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Léider Berrío, una de las figuras de la actual plantilla del DIM. Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

08 de noviembre de 2025
bookmark

Pasó de ser uno de los protagonistas principales del DIM en el Torneo Apertura, a una de las variantes de Alejandro Restrepo en el segundo semestre del año. Durante los primeros seis meses del 2025 disputó 18 encuentros, casi todos como titular, en los que anotó 2 goles y dio 3 asistencias.

En la segunda parte del año, Léider Berrío ha disputado, en total, 19 juegos. En muchos de ellos no ha sido titular, sino que ha ingresado para rematar los partidos tanto en Copa como en Liga.

El volante cordobés, de 27 años, juega en la misma posición que el cuerpo técnico del Medellín utiliza a Jarlan Barrera, la gran contratación del cuadro rojo para el segundo semestre del año y, para muchos, el jugador que le hacía falta a la plantilla para “explotar” de lleno la capacidad ofensiva del equipo.

Las estadísticas parecen darles la razón. Hasta el momento, El Rey de Corazones ha marcado 52 goles en los dos torneos que ha disputado en el segundo semestre del año. De ellos, 43 han sido en Liga. Los 9 restantes en Copa.

Léider Berrío, quien ha asumido de buena manera su nuevo rol y aprovecha el tiempo cada vez que tiene minutos en cancha, ha marcado 5 tantos en el segundo semestre.

Lea: “Estamos igual de dolidos que los hinchas del DIM por esta derrota”: Alejandro Restrepo

Los primeros fueron contra Tolima, por la fecha 13 de la Liga. El pasado 27 de septiembre, en el estadio Manuel Murillo Toro, anotó doblete. Frente a Once Caldas marcó una diana, mientras que, contra Bucaramanga, también celebró en una ocasión. Todos estos fueron por Liga. En la Copa, por su parte, celebró contra Fortaleza en cuartos de final.

Además, el centrocampista ofensivo ha dado cuatro pases para gol contra Llaneros, Deportivo Pasto, Tolima y el Atlético Bucaramanga.

Un líder positivo en el plantel

Ese buen rendimiento es consecuencia de la madurez que Léider ha alcanzado como deportista. Es uno de los líderes dentro del vestuario del Medellín. En las zonas mixtas, por lo general, habla, pone la cara. No importa si el resultado es bueno, o no. Además, es uno de los pocos que siempre se han mostrado autocríticos. Incluso, cuando está en el terreno de juego suele hablarles a los compañeros, pidiendo que den su mejor esfuerzo.

En la semifinal de ida de la Copa Betplay, contra Envigado el lunes pasado, asumió el liderazgo en la cancha cuando el Medellín entró en un letargo que no le permitía romper el cerco defensivo que pusieron los naranjas. Estuvo cerca de anotar con un remate potente desde afuera del área.

Este lunes, cuando el Poderoso enfrente a los del sur del Valle de Aburrá en el partido de vuelta, que se disputará a partir de las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, tendrá la responsabilidad de liderar el ataque del elenco rojo, que busca volver a una final de ese torneo después de cinco años. La última vez fue en la edición de 2020, cuando salió campeón.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida