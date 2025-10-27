“Estamos igual de dolidos que los hinchas del DIM por esta derrota”: Alejandro Restrepo

Tanto el técnico Alejandro Restrepo como los jugadores se mostraron muy dolidos por la goleada que sufrieron en el Atanasio Girardot en el clásico y pensando en que el miércoles tendrá una opción para volver a ganar y agradar a los aficionados. “Perder partidos como estos duele mucho, decirle a la gente y sobre todo a los que nos acompañaron en el estadio que estamos igual de dolidos que ellos, no los representamos como era debido y después de venir de tantos partidos sin perder ante el rival regional nos dolió mucho”, comentó al inicio de la rueda de prensa, Alejandro Restrepo tras la derrota 5-2.



Le puede interesar: Así va la tabla de posiciones de la Liga Betplay: cinco clasificados y nueve luchan por tres cupos

De igual forma, el entrenador fue autocrítico y confesó que se equivocó al demorar los cambios, al pensar que, en el entretiempo, podría recomponer el camino, pero, al igual que los jugadores, se vio sorprendido por los dos goles que el verde marcó entre los minutos 40 y 44 dejando así el resultado muy favorable para ellos. “Siento que las decisiones que tomamos para el segundo tiempo tuve que haberlas tomado antes, pero los goles de ellos a los 40 y 44 me sorprendieron yya con el 4-1 era complejo poder recuperarnos. Una de mis reflexiones es que, si hay que corregir algo táctico tuve que haberlo hecho antes”, comento Restrepo. Así mismo, expresó que “esperamos que esto de cara a lo que se viene que son las finales, nos sirva para corregir, nos aterrice en lo que debemos mejorar y nos haga ver las cosas en las que hay que mejorar, porque seguro tendremos rivales y partidos de este tipo en el final del campeonato”.

No era el resultado que querían y menos tras ajustar tantos clásicos sin derrota, por eso sostuvo que “veníamos con la intención de buscar el partido, de lograr un buen resultado y no se dio”, ahora, reflexionó, “no podemos desenfocarnos ni olvidar lo que hemos hecho bien hasta acá, por eso entre los líderes y el cuerpo técnico tenemos que levantarnos de esta derrota para ir por todo el miércoles y en lo que resta de la Liga para que juguemos bien y que vuelvan las victorias”. Al ser consultado por los errores individuales que costaron los goles en contra, el entrenador argumentó que, “asumo la responsabilidad táctica de a quién envió al campo, y soy quien tiene que tomar los correctivos, en eso me equivoqué porque me demoré en hacer los cambios, no soy de individualizar los errores porque cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos es igual. Mi labor es levantar el grupo y retomar, ojalá con victorias lo que sigue”. Sobre Bucaramanga, el rival de este miércoles, el técnico Restrepo manifestó que, igual que pasó con Nacional, tienen jugadores rápidos de transición rápida, por ello en estos dos días trabajará para recuperar físicamente el equipo y buscar las soluciones para realizar los correctivos que se deben hacer para el duelo, en casa ante el líder.

Falta malicia a la hora de reaccionar a algunas acciones en el juego

Fainer Torijano, capitán del cuadro rojo, manifestó también, que la derrota obedece a algunos detalles en los que fallaron y a que, en ocasiones, no se tomaron las decisiones correctas para frenar al rival. “Creo que perdimos el partido por pequeños detalles, con errores muy puntuales en los que nos faltó esa malicia, esos instantes donde hay que corregir y tomar decisiones rápidas para cometer una falta táctica o frenar al rival”. Finalmente, Torijano se sinceró y sostuvo que el grupo siente mucha vergüenza por el resultado, “nos duele perder así”, concluyó.



Además: Estos son los equipos que ya aseguraron su lugar en los cuadrangulares de la Liga y los que aún sueñan con un cupo

A concentrarse en Bucaramanga

El Poderoso que recupera a Léyser Chaverra, Léider Berrío y Brayan León, quienes ya pagaron la suspensión por acumulación de amarillas, piensa en los correctivos que debe tomar, pues este miércoles, recibirá en el Atanasio Girardot al líder Bucaramanga. El duelo, previsto para las 6:10 de la tarde, es otro juego de gran nivel, ya que los dirigidos por Leonel Álvarez llegan como líderes sólidos del torneo con 34 puntos y el DIM con 31 quiere seguir sumando para mantenerse en la parte alta de la reclasificación.

El duelo ante los Leopardos corresponde a la fecha 18 de la Liga Betplay, que arranca este lunes con el compromiso entre Pasto-Pereira a las 7:45 p.m., y continúa el martes con el clásico Águilas-Envigado, a las 4:00 de la tarde y Cali-Alianza, desde las 6:10 de la tarde. El miércoles se disputarán los duelos Equidad-Fortaleza, a las 4:00 p.m., Junior-Santa Fe a las 6:10, mismo horario para DIM-Bucaramanga y Millonarios-Once Caldas a las 8:20 p.m., en El Campín. El jueves se desarrollarán los compromisos Unión Magdalena-Tolima desde las 4:00 p.m., Chicó-América a las 6:10 y Llaneros-Nacional a las 8:20 de la noche.



Siga leyendo: Clásico Paisa promete espectáculo, goles y buen fútbol, cifras respaldan campañas de Diego Arias y Alejandro Restrepo



Preguntas sobre la nota: