El año nuevo tiene opciones distintas a la marranada: le contamos los parches culturales para comenzar 2026

Desde el 2 de enero, el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) estará abierto al público en su horario habitual: de martes a viernes, de 11:00 a. m. a 7:00 p. m., y sábados y domingos, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m. Durante este periodo, el museo presenta la exposición Bubuia. Aguas como fuente de imaginaciones y deseos, abierta desde el 16 de julio de 2025, una muestra que toma como eje el papel del agua en la Amazonía. De manera paralela, se exhibe Señal abierta. Lenguajes del arte actual, una revisión de la colección y el archivo documental del MAMM a partir de conceptos del Diccionario de Arte Actual, publicado en 1985 por Leonel Estrada, que propone una lectura de las prácticas experimentales desarrolladas en Medellín y la región durante la segunda mitad del siglo XX.

A su vez, el Museo de Antioquia también retoma labores el 2 de enero. Los horarios serán los tradicionales: de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 5:40 p.m. y los domingos y festivos de 10:00 a.m. a 4:40 p.m. Los visitantes podrán recorrer sus exposiciones permanentes, entre ellas Variaciones del presente, un proyecto desarrollado a lo largo de diez años a partir de la iniciativa Museo 360. También estará disponible El barro tiene voz, una muestra que reúne piezas cerámicas de distintos periodos y procedencias, y propone una lectura que va más allá de la antigüedad y el origen de los objetos para abordar otras dimensiones culturales y expresivas del patrimonio.

Asimismo, el Museo El Castillo abrirá sus puertas el 2 de enero. De lunes a viernes abrirá de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., mientras que los sábados, domingos y festivos atenderá de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. El primer recorrido guiado se realiza a las 9:30 a. m. Los visitantes podrán permanecer en los jardines hasta las 6:00 p. m. Además, se ofrecen dos recorridos guiados en inglés, a las 11:00 a. m. y a las 3:00 p. m.

El 2 de enero de 2026, a las 8:00 p. m., Doña Ratona Cabaret, ubicado en la carrera 45 # 52-75 de Medellín, será escenario de un concierto con La Tata Castañeda y La Jam Parrandera. El evento, de entrada libre, propone una noche musical marcada por el ritmo.

Hasta el lunes 12 de enero, el Planetario de Medellín presentará el show inmersivo El Principito: Flotar de regreso a casa, una experiencia de navegación espacial con audionarración inspirada en la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El espectáculo se ofrece en la nave domo, con funciones a las 12:00 del mediodía y a las 4:00 de la tarde, y está incluido en la boleta de ingreso al Planetario.

A lo largo del recorrido por la Vía Láctea, el sistema solar, los exoplanetas, las nebulosas y los agujeros negros, las voces de El Principito y su compañera, La Astronauta, guíarán al público en una travesía que combina ciencia y literatura. La propuesta invita a reflexionar sobre el concepto de “casa” y a redescubrir la Tierra como un hogar compartido.