Así continúa la jornada 13 de la Liga BetPlay que ya jugó Nacional, en duelo adelantado 2-3 ante Inter de Bogotá

La fecha 13 de la Liga BetPlay que ya tuvo un duelo disputado, en Bogotá, con victoria de Atlético Nacional 2-3 ante Internacional, continúa este sábado este viernes con el duelo entre Deportivo Cali y Alianza, en el estadio Palmaseca de Palmira, a las 7:45 de la noche.

El sábado están contemplados dos juegos: en el Cincuentenario, Águilas Doradas recibe a Jaguares a las 2:00 de la tarde, mientras que Deportes Tolima será local ante Chicó, a las 4:05 de la tarde.

El domingo se disputarán los duelos Pasto-Fortaleza a las 2:00 de la tarde, desde el estadio Libertad, mientras que Cúcuta Deportivo tendrá la visita del Pereira, a las 4:05 de la tarde, en el estadio General Santander.

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Atlético Bucaramanga, por su parte, recibirá la visita de Junior a las 6:10 de la tarde y cierra la programación dominical el duelo entre Llaneros y América, desde el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio.

El lunes, el turno será para el DIM, que dirige Luis Amaranto Perea, que recibirá en el estadio Metropolitano de Ditaires a Santa Fe, a las 7:00 de la noche, y el martes 13 de octubre se disputará el duelo entre Millonarios y Once Caldas, desde El Campín, a las 8:30 de la noche.

Hay que recordar que la tabla de posiciones es liderada por América de Cali con 24 puntos, seguido por Atlético Nacional, que orienta Lucas González, con 22, mientras que Deportivo Cali y Millonarios tienen 21. Bucaramanga y DIM tienen 20 unidades, mientras que Santa Fe suma 19 y Deportes Tolima, que es octavo, tiene 18 puntos.

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Equipos como Once Caldas y Junior se mantienen lejos de los ocho, al igual que Llaneros, Internacional de Bogotá, Cúcuta Deportivo, Águilas Doradas, Chicó, Alianza, Fortaleza, Jaguares, Pereira y Pasto, que ocupan las últimas posiciones de la tabla.

De los equipos que están en la parte alta de la tabla, el único que tiene disputadas las 13 fechas que van de la competencia es Millonarios, mientras que Nacional tiene tres duelos pendientes, lo mismo que Bucaramanga; con once juegos disputados están América, Cali, DIM, Santa Fe y Tolima.

América y Nacional son los equipos con mejor promedio de gol marcado, 22 y 21 respectivamente; además, junto al Deportivo Cali, son los que menos goles han recibido, con 6, 8 y 9 respectivamente.

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Entre los equipos que más goles en contra han recibido, la lista es liderada por Alianza con 21; Cúcuta registra 19 y con 18 están Jaguares, Pasto, Fortaleza y Chicó.

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