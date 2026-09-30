“No saben lo feliz que estoy”: Jackson Martínez durante su presentación con el DIM en el Atanasio

Después de 6 años sin jugar al fútbol profesional, Jackson Martínez decidió regresar a las canchas para vestir la camiseta del club de sus amores: Deportivo Independiente Medellín. La noticia que generó alegría en la hinchada Poderosa cuando se anunció el pasado 11 de septiembre, aún le faltaba la presentación con su público, la cual sucedió este martes 29 de septiembre antes del compromiso contra Millonarios en la Liga Betplay.

El Poderoso tenía todo preparado para que el hijo pródigo volviera a casa. Jackson, quien supo pasar por momentos difíciles en el DIM, siempre aguardó por su oportunidad y, de la mano de Leonel Álvarez como entrenador, se ganó la titularidad del cuadro Rojo de la Montaña en 2009 y con esa continuidad él mismo consiguió el afecto de los hinchas del club. Con 18 anotaciones y 3 asistencias, “Chachachá” fue fundamental para la quinta estrella del Medellín, título que ganaron el 20 de diciembre de ese año.

Ahora, 17 años después, el goleador chocoano volvió y dejó ver su alegría por estar de nuevo en el equipo que le dio la oportunidad de ser futbolista profesional. Martínez tuvo éxito en el exterior, siendo el segundo goleador histórico del Porto de Portugal con 92 goles, pasando por México y dejando una huella en los extintos Jaguares de Chiapas, además de breves pasos por el fútbol chino y el Atlético de Madrid.

Casi hasta las lágrimas se le vio emocionado al delantero de 39 años. Acompañado de su esposa e hijos, subió el túnel de salida al gramado del Atanasio, no sin antes abrazarse con su gran amigo, Juan Fernando Quintero, y otras personas del club, como el preparador de arqueros, Bréiner “Brecas” Castillo. Antes de agarrar el micrófono para hablarle a la parcialidad roja, Jackson observó las tribunas de aquel lugar donde supo ser feliz en 2009.