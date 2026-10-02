ADRES podría dar créditos a EPS para pagar deudas por medicamentos y procedimientos: así funcionaría

El Ministerio de Salud y Protección Social alista una resolución para que, por una sola vez, la ADRES pueda otorgar créditos directos a las EPS con cargo a los recursos del sistema de salud que administra.
La llamada “Línea de crédito directo plan de choque” estaría destinada a financiar la cartera correspondiente a medicamentos y procedimientos en salud pendientes de entrega o prestación, con corte del 1 al 20 de septiembre de 2026.
El artículo 1 señala que la norma fijará las condiciones, los plazos, la tasa, la garantía y el período de gracia de esos créditos. Los pendientes que se financiarían son los que las EPS registraron en el “Reporte de medicamentos y procedimientos”, remitido a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud del Ministerio.