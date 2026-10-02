Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Ellas son las llamadas por Angelo Marsiglia para las fechas Fifa de octubre: Linda Caicedo es la gran ausente

Colombia femenina está clasificada al Mundial de Brasil 2027 y Juegos Olímpicos de 2028.

  • Marcela Restrepo es una de las jugadoras experimentadas que llamó el técnico Ángelo Marsiglia para el doblete amistoso ante Venezuela, en Isla Margarita. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Marcela Restrepo es una de las jugadoras experimentadas que llamó el técnico Ángelo Marsiglia para el doblete amistoso ante Venezuela, en Isla Margarita. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 9 horas
bookmark

El técnico Ángelo Marsiglia realizó la convocatoria de las jugadoras de la Selección Colombia mayores que disputará dos amistosos ante Venezuela, por las fechas Fifa de octubre.

La gran ausente de este llamado es Linda Caicedo, quien está disputando con el Real Madrid la Champions Femenina y la Liga española, ahora como referente y capitana del equipo.

En la convocatoria, el entrenador mantiene la base que logró el título de la Liga de Naciones Femenina y la clasificación a Juegos Olímpicos, con caras nuevas que vienen de ser podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de Juegos Suramericanos.

A las experimentadas Daniela Arias, Daniela Montoya, Carolina Arias, Lorena Bedoya, Marcela Restrepo y Luz Katherine Tapia se suman Ana María Guzmán, Manuela Pavi, Valerín Loboa, Mariana Muñoz, Daniela Garavito y Kelly Ibargüen, quienes hacen parte del proceso que lleva la selección en la renovación.

Las jugadoras llamadas por el entrenador se deben presentar a la concentración este domingo 5 de octubre hasta el próximo miércoles 14 del mismo mes. El doblete de preparación ante Venezuela será los días 10 y 13 de octubre, en Isla Margarita.

De las 23 convocadas, siete militan en el fútbol colombiano, en equipos como América, Cali, Nacional y Santa Fe. Del campeón de la Liga nacional fueron llamadas la delantera Ingrid Guerra y la defensora Stefanía Perlaza, mientras que del subcampeón convocaron a Daniela Garavito.

Puede leer: Todo listo para el partido contra Paraguay: estos serán los titulares de Colombia en Nueva Jersey

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

El América aportará tres caras: la arquera Natalia Giraldo, la defensa Carolina Arias y la volante Mariana Muñoz. Kelly Ibargüen es el único aporte de los equipos antioqueños.

Las convocadas por Ángelo Marsiglia

Luz Katherine Tapia – Palmeiras (Brasil)

Luisa Agudelo – San Diego Wave (Estados Unidos)

Ana María Guzmán – Palmeiras (Brasil)

Daniela Arias – CD León (México)

Daniela Caracas – RCD La Coruña (España)

Daniela Montoya – Alianza Lima (Perú)

Gabriela Rodríguez – Cruzeiro (Brasil)

Gisela Robledo – Corinthians (Brasil)

Ilana Izquierdo – Tigres Feminil (México)

Jorelyn Carabalí – Boston Legacy (Estados Unidos)

Manuela Pavi – Toluca Feminil (México)

Marcela Restrepo – Rayadas de Monterrey (México)

Manuela Vanegas – Brighton & Hove (Inglaterra)

Lorena Bedoya – Cruzeiro FC (Brasil)

Valerin Loboa – Portland Thorns (Estados Unidos)

Wendy Bonilla – Santos F.C. (Brasil)

Fútbol colombiano

Natalia Giraldo – América de Cali

Carolina Arias – América de Cali

Mariana Múñoz – América de Cali

Daniela Garavito – Independiente Santa Fe

Ingrid Guerra – Deportivo Cali

Stefania Perlaza – Deportivo Cali

Kelly Ibargüen – Atlético Nacional

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Linda Caicedo no fue convocada a la Selección Colombia femenina para la fecha FIFA de octubre?
Linda Caicedo no está en la lista debido a sus compromisos vigentes con el Real Madrid, club con el que se encuentra disputando la Champions League Femenina y la Liga española como capitana y referente del equipo.
¿Cuándo y dónde se jugarán los partidos amistosos entre Colombia y Venezuela?
¿En qué fechas se llevará a cabo la concentración de la Selección Colombia femenina?
¿Cuántas jugadoras del fútbol profesional colombiano fueron convocadas para esta fecha FIFA?
Fueron convocadas 7 jugadoras que militan en la liga local, pertenecientes a los clubes América de Cali, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Atlético Nacional.
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form