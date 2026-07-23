El Clausura 2026 de Colombia será la liga más “longeva” de Suramérica, ¿cuántos partidos jugarán?

Los 190 partidos que se jugarán en el “Todos Contra Todos” del Clausura empiezan el viernes, en el estadio Bello Horizonte “Rey Pelé” de Villavicencio. El duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira, programado para disputarse desde las 6:10 p.m., abre el torneo local pocos días después de que se acabó el Mundial de Norteamérica.
En esta edición de la liga colombiana están inscritos 509 futbolistas, que hacen parte del registro de los 20 equipos que lucharán por, primero, terminar entre los 8 mejores clasificados al final de la fase inicial del torneo y, después, luchar por un cupo a la final donde pelearán por quedarse con la estrella decembrina.