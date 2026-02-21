x

Linda Caicedo lidera la lista de convocadas por Colombia para la SheBelieves Cup que se disputará en Estados Unidos

Ángelo Marsiglia destapó sus cartas, regresa la arquera Catalina Pérez, Luisa Agudelo es ausencia, ya que está con la Selección Sub 20 en el Sudamericano de Paraguay.

    Linda Caicedo del Real Madrid lidera la lista de convocadas por Ángelo Marsiglia para la SheBelieves Cup que se disputará en Estados Unidos, desde el próximo primero de marzo. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
El técnico Ángelo Marsiglia entregó la lista de las jugadoras convocadas por Colombia para la SheBelieves Cup que se disputará en Estados Unidos, y en la que las cafeteras tendrán como rivales a Canadá, Argentina y las anfitrionas.

El grupo que es liderado por Linda Caicedo del Real Madrid, cuenta con el regreso de la arquera Catalina Pérez, quien hace poco se casó y ahora vuelve a la selección para un torneo oficial.

La gran ausente es la arquera Luisa Agudelo, quien sigue con la Sub 20 en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Paraguay y terminará el próximo 28 de febrero.

De la Liga Femenina Colombiana solo fueron convocadas dos jugadoras del América de Cali: Carolina Arias y la arquera Natalía Giraldo; las demás llamadas provienen de las ligas de México, Brasil, Francia, España, Inglaterra y Estados Unidos.

Las convocadas por Marsiglia se deben reportar en Bogotá este domingo 22 de febrero para empezar con los trabajos con la selección y, según se informó desde la Federación Colombiana de Fútbol, y luego viajar a Estados Unidos el 25 para la parte final de preparación y el arranque del torneo.

Esta copa le sirve como preparación para las dirigidas por Marsiglia, que en abril tendrán que volver a competir en la Liga de Naciones que da dos cupos directos y dos más por repechaje para el Mundial de Brasil 2027.

Las convocadas

Ana María Guzmán, Palmeiras

Carolina Arias, América

Catalina Pérez, Racing Club de Strasbourg Alsace (Francia)

Daniela Arias, San Diego Wave F.C. (EE. UU.)

Daniela Caracas, R.C.D. Espanyol (España)

Daniela Montoya, Gremio (Brasil)

Gabriela Rodríguez, Cruzeiro F.C. (Brasil)

Gisela Robledo, Corinthians (Brasil)

Greicy Landázury, Palmeiras (Brasil)

Ilana Izquierdo, Tigres U.A.N.L. (México)

Jorelyn Carabalí, Boston Legacy F.C. (EE. UU.)

Katherine Tapia, Palmeiras (Brasil)

Leicy Santos, Washington Spirit (EE. UU.)

Liced Serna, Pumas (México)

Linda Caicedo, Real Madrid (España)

Manuela Pavi, Toluca F.C. (México)

Manuela Vanegas, Brighton & Hove Albion F.C. (Inglaterra)

Marcela Restrepo, Monterrey (México)

Mary José Álvarez, Olympique de Marseille (Francia)

Natalia Giraldo, América

Valerín Loboa, Portland Thorns (EE. UU.)

Wendy Bonilla, Pumas (México)

Yirleidis Quejada, Pachuca (México)

¿Cuál es el calendario de Colombia en el torneo?

Marzo 1

Canadá vs. Colombia

Hora: 2:00 p.m. (hora Colombia)

Estadio: GEODIS Park Nashville, Tenn.

Marzo 4

Argentina vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora Colombia)

Estadio: ScottsMiracle-Gro Field Columbus, Ohio

Marzo 7

EE. UU. vs. Colombia

Hora: 3:30 p.m. (hora Colombia)

Estadio: Sports Illustrated Stadium Harrison, N.J.

