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“El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”: alcalde de Medellín tras expulsión de nueve venezolanos

Estos ciudadanos extranjeros tendrían antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes de posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia.

  • Las nueve personas del vecino país fueron deportadas con cumplimiento de todo el protocolo de respeto por sus derechos. FOTO TOMADA DE X
    Las nueve personas del vecino país fueron deportadas con cumplimiento de todo el protocolo de respeto por sus derechos. FOTO TOMADA DE X
Redacción El Colombiano
hace 2 horas
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En total, nueve venezolanos que estaban haciendo quedar mal a sus coterráneos porque se involucraron en violaciones a las leyes colombianas en el territorio de Medellín fueron expulsados en las últimas horas por las autoridades migratorias.

Le recomandamos leer: 17 extranjeros con Circular Azul de Interpol y antecedentes penales fueron expulsados de Medellín

El anuncio al respecto lo hizo el alcalde Federico Gutiérrez en su cuenta de X. Señaló que estos tenían antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes “relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia”.

“No perseguimos nacionalidades, aquí actuamos frente a quienes afectan la seguridad y tranquilidad de la gente. El que venga a Medellín a trabajar, invertir y hacer las cosas bien, siempre será bienvenido. El que venga a delinquir, aquí no tiene espacio”, escribió el mandatario en su red social.

Gutiérrez advirtió que mantendrán los controles en articulación con Migración Colombia y la Policía Nacional con el fin de identificar a quienes tengan causales de expulsión se vayan del país.

Varios estudios han advertido que no tiene sentido una estigmatización de las personas en razón de su país de origen. De hecho, el año pasado un informe periodístico publicado por Teleantioquia en septiembre de 2025 daba cuenta de que la participación de migrantes venidos desde el vecino país en crímenes es de apenas el 0,4 por ciento.

El mismo informe consignaba cifras Policía según las cuales a esa altura del año pasado se habían registrado 11.932 capturas en toda el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y 1.296 eran delincuentes venezolanos. Lo que sí preocupa es que las bandas locales estarían reclutando a extranjeros como parte de sus organizaciones.

La mayor parte de los foráneos que se involucran con el crimen y que son judicializados lo hacen por tráfico de drogas, hurto y lesiones personales.

También le sugerimos ver: “Vamos a recuperar la seguridad en el país”: expulsan del país a otros 11 extranjeros señalados de varios delitos

“La correlación entre el desempleo venezolano y mayores tasas de criminalidad en Colombia sugiere que ampliar el acceso legal al mercado laboral podría reducir la delincuencia en esta población”, planteó un informe del MPI (Migration Policy Institute) que e basó en información obtenida en el año 2019.

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Preguntas y respuestas:

¿Cuántos venezolanos fueron expulsados de Medellín por las autoridades migratorias?
Nueve ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Colombia luego de que las autoridades identificaran antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia.
¿Por qué fueron expulsados los nueve venezolanos de Medellín?
Según informó el alcalde Federico Gutiérrez, los nueve extranjeros tenían antecedentes, comparendos, investigaciones y reportes relacionados con posibles afectaciones a la seguridad y la convivencia.
¿Qué dijo Federico Gutiérrez sobre la expulsión de los venezolanos?
El alcalde afirmó que Medellín no persigue nacionalidades y que los controles están dirigidos contra las personas que afectan la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
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