76.279 tutelas en siete meses: la Nueva EPS lideró los reclamos judiciales ante la Corte durante el final del gobierno Petro

Entre el 13 de enero y el 31 de julio de 2026, correspondientes a los últimos siete meses del mandato del expresidente Gustavo Petro en Colombia, los despachos judiciales procesaron 661.741 acciones de tutela en todo el país. Le puede interesar: Informe final de la MOE de la Unión Europea desmintió a Petro tras negar que hubo “voto fusil” en las elecciones Esta cifra, consolidada en las más recientes mediciones de la Corte Constitucional expuestas a través de un informe detallado, dio cuenta de un panorama donde la salud y las actuaciones administrativas concentraron la mayor litigiosidad del Estado. Y es que durante este periodo, el alto tribunal identificó 177.130 nombres únicos de entidades e instituciones demandadas. Por esta y otras razones más, la Nueva EPS, una de las más intervenidas por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, fue la que lideró las tutelas.

En 17 de las 33 entidades territoriales del país, el recurso judicial más utilizado por los ciudadanos apunta hacia el mismo blanco. FOTO: Defensoría del Pueblo

El liderazgo de las demandas en salud

La Nueva EPS encabezó la recepción de tutelas a nivel nacional al acumular 76.279 recursos de amparo, lo que equivale al 11.5 % de la totalidad de las demandas radicadas en Colombia. Esta cifra reflejó las barreras que enfrentan miles de afiliados para acceder a tratamientos, citas con especialistas y la entrega de medicamentos. La entidad de salud lideró el número de tutelas en 17 de las 33 entidades territoriales analizadas, cubriendo el 52 % del país. Los porcentajes más altos contra esta EPS se registraron en Amazonas (46.7 %), San Andrés y Providencia (45.7 %), Guainía (43.0 %) y Arauca (41.1 %).

De las 661.741 acciones de tutela interpuestas en Colombia en el tramo final del gobierno Petro, una sola entidad concentró más de 76.000 demandas. FOTO: Colprensa y Presidencia

Tránsito, Rama Judicial y víctimas en el ranking

El segundo lugar nacional lo ocuparon de forma conjunta las Secretarías de Movilidad y Tránsito, con el 10.3 % de las tutelas, debido a reclamos continuos por procedimientos sancionatorios, fotomultas y fallas en la notificación del debido proceso. Estas dependencias dominaron el panorama en 10 departamentos (30 % del territorio), con especial incidencia en la Región Caribe y el Suroccidente, afectando a La Guajira, Cauca, Cesar, Valle del Cauca, Magdalena y Atlántico. Le recomendamos leer: El sistema de salud que deja Petro: más de un millón de usuarios sin cobertura y récord histórico de reclamos

La radiografía del alto tribunal muestra que la EPS encabezó las demandas judiciales con un 11.5 % del total nacional. FOTO: Julio César Herrera

En la tercera posición se ubicaron los juzgados y corporaciones de la Rama Judicial, con 35.344 tutelas (5.3 % del total), motivadas por actuaciones, decisiones o dilaciones procesales. En Bogotá, la mayor proporción de demandas se dirigió contra la Rama Judicial y los despachos de juzgados, abarcando el 8.5 % del trámite en la capital. Por su parte, la Unidad para las Víctimas (UARIV) sumó 19.909 tutelas, con picos en Caquetá (25.9 %), Nariño (15.3 %) y Putumayo (12.5 %), originados por retrasos en el pago de indemnizaciones administrativas y demoras en derechos de petición.

Otras entidades y dinámicas regionales

Las clínicas u hospitales (IPS) registraron 18.865 tutelas (2.9 % nacional), concentradas en Antioquia, Valle del Cauca y Santander por fallas en urgencias complejas, falta de camas UCI y retrasos en insumos. Asimismo, las administradoras del Sistema General de Pensiones, encabezadas por Colpensiones, figuraron por reclamos sobre resolución de peticiones, liquidación de mesadas y reconocimiento de bonos pensionales.

Por esta razón, las alcaldías y gobernaciones también resultaron requeridas por incumplimiento del derecho de petición, servicios públicos o asistencia social. En otras zonas destacaron Capresoca EPS en Casanare (16,0 %), Emssanar EPS en Nariño (15,3 %) y Putumayo (12,5 %), y Famisanar EPS en Cundinamarca (13,3 %). También le puede interesar: En 2025 MinIgualdad de Petro también orientó a sus funcionarios para usar término “niñez” en lugar de “niño” y “niña” Bloque de preguntas y respuestas