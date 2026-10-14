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Video | César Haydar necesitó más de un año para marcar su primer gol con Nacional: así puso la ventaja en el clásico ante DIM

El cuadro verde se enfrenta a su rival de ciudad en los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026. Busca el tricampeonato del torneo (ganó las ediciones de 2024 y 2025).

  • El futbolista atlanticense César Haydar, de 25 años, es uno de los inicialistas del cuadro verde en el duelo ante Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga
    El futbolista atlanticense César Haydar, de 25 años, es uno de los inicialistas del cuadro verde en el duelo ante Medellín. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 2 horas
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Fueron necesarios 34 partidos para que el defensa central César Haydar marcara su primer gol como futbolista de Atlético Nacional. El jugador, nacido en Suan, Atlántico, tuvo su debut anotador con el elenco verdolaga, al que llegó como refuerzo para el segundo semestre del 2025 –ya lleva un año en el cuadro antioqueño–, en un clásico paisa.

Haydar anotó el tanto que abrió el marcador del encuentro entre Nacional y Medellín, válido por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026, cuando iban 23 minutos del primer tiempo. Lo hizo de cabeza, después de un tiro de esquina que puso a festejar a los aficionados que llegaron al estadio Atanasio Girardot.

¿Cómo fue el partido de César Haydar?

Haydar fue una de las figuras de Nacional desde el inicio del partido. El central fue inicialista en el duelo contra el Medellín. Estuvo en la línea de centrales junto al juvenil Néider Parra, quien se ha ganado el puesto en los últimos encuentros disputados por su equipo.

En defensa, cuando el DIM lo exigió, el futbolista respondió. Sin embargo, su momento más destacado fue la fase ofensiva. Haydar parecía estar destinado a marcar su primer tanto en este partido. Al minuto 15 anotó, también de cabeza, pero luego de un tiro libre, su primera diana. Sin embargo, anularon la jugada porque estaba en fuera de lugar.

Por el momento, Haydar, quien también puede ocupar la posición de lateral por izquierda y tiene en su recorrido en el balompié profesional haber jugado con el Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y el Red Bull Bragantino de Brasil, es uno de los hombres que ha ganado confianza con la llegada de Lucas González al banquillo del elenco antioqueño.

¿Cuántos partidos tardó César Haydar en marcar su primer gol con la camiseta de Atlético Nacional?
Fueron necesarios 34 partidos oficiales para que el defensor nacido en Suan, Atlántico, celebrara su primera anotación con el club verdolaga.
¿En qué competencia y ante qué rival convirtió César Haydar su primer gol con Nacional?
Anotó en el Clásico Paisa frente al Independiente Medellín, válido por los cuartos de final de la Copa BetPlay 2026.
¿Cómo fue la jugada con la que César Haydar abrió el marcador en el Estadio Atanasio Girardot?
El zaguero central definió de cabeza al minuto 23 del primer tiempo, aprovechando un cobro de tiro de esquina para poner el 1-0 parcial.
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