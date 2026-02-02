El técnico de Portugal, Roberto Martínez, rival de Colombia en el Mundial 2026, se despachó en elogios para Luis Díaz

El técnico Roberto Martínez, quien hace unos años sonó para dirigir la Selección Colombia, o por lo menos se mencionó en varias ocasiones que podría ser acercado a la Federación Colombiana de Fútbol, entregó declaraciones sobre la Tricolor y elogió el momento y el nivel de Luis Díaz.
En diálogo con Caracol, Martínez, habló del guajiro que está cumpliendo una campaña destacada con el Bayern Múnich.
Hay que recordar que Martínez dirige al tercer rival que tendrá el equipo de Néstor Lorenzo en el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.