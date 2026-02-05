x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El mensaje que Luis Díaz le envió a Christian González para el Super Bowl y la respuesta de Christian

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González, el joven de raíces cafeteras que hará historia en el Super Bowl.

  • En las imágenes aparece Luis Díaz con la camiseta de Christian González, mientras que González aparece mirando el mensaje de apoyo que le envió el futbolista guajiro. FOTOs instagram
    En las imágenes aparece Luis Díaz con la camiseta de Christian González, mientras que González aparece mirando el mensaje de apoyo que le envió el futbolista guajiro. FOTOs instagram
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

Uno de los grandes diferenciales de Luis Díaz, más allá de su talento indiscutible con el balón, es su atención permanente a los detalles, dentro y fuera de las canchas. Esa sensibilidad, sumada a su disciplina y mentalidad ganadora, no solo explica por qué en tan poco tiempo se ha convertido en una de las figuras del Bayern Múnich, sino también por qué su grandeza va más allá de los resultados deportivos. Su humildad y sentido de pertenencia quedaron nuevamente en evidencia gracias a un gesto que cruzó disciplinas, fronteras y culturas.

Este domingo 8 de febrero se disputará el Super Bowl LX, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta y, sin duda, el espectáculo con mayor audiencia anual en el mundo. Desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia), el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario en el que New England Patriots y Seattle Seahawks se enfrenten en busca del anhelado título de la NFL, en un duelo que paralizará a millones de aficionados.

Le recomendamos leer: Christian González en el Super Bowl y otras leyendas colombianas protagonistas en eventos de élite mundial

Entre las historias que rodean este partido hay una que despierta especial emoción en Colombia. En las filas de los New England Patriots se encuentra Christian González, un joven de apenas 23 años, nacido en Estados Unidos pero con profundas raíces cafeteras. Su presencia en el Super Bowl representa la culminación de una temporada brillante y el cumplimiento de un sueño que pocos alcanzan en el fútbol americano profesional.

El impacto de González ha trascendido lo deportivo. En Colombia, donde la afición por la NFL ha crecido de manera constante en los últimos años, su participación en el Super Bowl ha generado ilusión y orgullo. Ver a un jugador con sangre colombiana en el máximo escenario del fútbol americano es una señal clara de cómo el deporte nacional empieza a dejar huella incluso en disciplinas históricamente dominadas por otras culturas.

Consciente de ese significado, Luis Díaz no dudó en enviarle un mensaje de apoyo que rápidamente se volvió viral. El delantero del Bayern Múnich le dedicó unas palabras a Christian González en un video difundido a través de las redes sociales oficiales de la NFL, la Bundesliga y los New England Patriots. “Mucha suerte a mi hermano colombiano, Christian González. Gracias por representar a nuestra Colombia en el Super Bowl. Espero celebrar contigo, pronto. Un abrazo”, expresó Díaz, en un mensaje cargado de cercanía y orgullo nacional.

La reacción de González fue tan espontánea como emotiva. Visiblemente sorprendido, sonrió al escuchar el mensaje del referente de la Selección Colombia y respondió con sencillez: “Maravilloso. Eso es genial. Lo aprecio. Gracias”. El momento cerró con un detalle simbólico que reforzó el vínculo entre ambos deportistas: al final del video se observa cómo a Christian González le entregan una camiseta de Luis Díaz, con el número 14, mientras él sostiene un marcador en la mano, aparentemente listo para firmarla.

Lea más: Christian González lidera cuota latina en fiesta del Super Bowl; quiénes son los demás

Más allá de la anécdota, el gesto de Luis Díaz refleja algo más profundo: la unión entre atletas colombianos que triunfan en las ligas más exigentes del mundo y que, sin importar la disciplina, comparten un mismo sentimiento de identidad y representación. En un deporte tan distinto al fútbol como el americano, ese respaldo cobra un valor especial y envía un mensaje claro sobre el alcance del talento colombiano a nivel global.

Mientras el mundo se prepara para vivir una nueva edición del Super Bowl, Colombia tendrá un motivo adicional para mirar con atención. Y, una vez más, Luis Díaz demuestra que su liderazgo no solo se m anifiesta con goles y asistencias, sino también con actos sencillos que inspiran, conectan y recuerdan que el orgullo por el país se lleva siempre, sin importar el escenario.

Liga Betplay

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida