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Luis Díaz entra al top 5 de los jugadores más decisivos de Europa: ¿rumbo al Balón de Oro?

El colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se consolida como uno de los jugadores más influyentes del fútbol europeo. Sus cifras lo ubican entre la élite y alimentan la ilusión de verlo competir por el Balón de Oro.

  • Luis Díaz llega a la Selección Colombia para los amistosos frente a Croacia y Francia en su mejor momento en Europa. FOTO BAYERN MUNICH FC
    Luis Díaz llega a la Selección Colombia para los amistosos frente a Croacia y Francia en su mejor momento en Europa. FOTO BAYERN MUNICH FC
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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El presente de Luis Díaz ilusiona a la Selección Colombia. El extremo guajiro atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se ha consolidado como uno de los jugadores más determinantes en las cinco grandes ligas de Europa.

De acuerdo con datos de Transfermarkt, el colombiano se ubica dentro del top 5 de futbolistas más influyentes del continente, compartiendo lista con algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

El ranking lo lidera Harry Kane, con 48 goles y 5 asistencias en 40 partidos, seguido por Kylian Mbappé, quien registra 38 goles y 6 asistencias en 35 encuentros.

En el tercer lugar aparece Michael Olise, con un impresionante aporte creativo de 16 goles y 27 asistencias en 39 partidos.

Luis Díaz ocupa la cuarta posición, con números que respaldan su impacto: 22 goles y 18 asistencias en 38 compromisos, cifras que lo consolidan como una pieza clave en su equipo y una de las grandes figuras sudamericanas en Europa.

El listado lo completa Erling Haaland, con 30 goles y 7 asistencias en 43 partidos.

El nivel de Díaz no podría llegar en mejor momento para Colombia, que se prepara para importantes retos internacionales. Su capacidad de desequilibrio, velocidad y aporte goleador lo convierten en el principal referente ofensivo del equipo.

¿Camino al Balón de Oro?

Además de su rendimiento en cancha, en las últimas horas se ha filtrado que el colombiano podría estar entre los nominados al Balón de Oro de esta temporada, un reconocimiento que confirmaría su consolidación en la élite del fútbol mundial.

De concretarse, sería un paso histórico en la carrera del atacante y un motivo más de orgullo para el fútbol colombiano.

Luis Díaz no solo atraviesa un gran momento: está compitiendo de tú a tú con los mejores del mundo, elevando su nombre y el de Colombia a lo más alto del fútbol internacional.

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