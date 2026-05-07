Tolima goleó a Nacional y es líder de su grupo en Libertadores

El Deportes Tolima goleó al Nacional de Uruguay por 3-0 en Ibagué y tomó la punta del Grupo B con siete unidades.
El miércoles, en el cierre de la jornada continental, el equipo charrúa quedó último con cuatro puntos, los mismos que Universitario de Perú y Coquimbo Unido, que se enfrentan este jueves en Chile pero tienen mejor saldo de goles.
Luis Sandoval de penal a los 45+7’, Jherson Mosquera a los 78’ y Jersson González a los 89’ marcaron los tantos para el Tolima, que pudo lograr una goleada de escándalo pero se topó con el portero panameño Luis “Manotas” Mejía, que evitó varias veces la caída del arco de Nacional e incluso contuvo un penal.
En su próximo partido por Libertadores, el cuadro de Ibagué se visitará a Coquimbo el martes 19 de mayo desde las 5:00 de la tarde.
También en el último turno, el Cruzeiro resistió en Santiago ante la Universidad Católica y se llevó una igualdad sin goles.
De esta manera, ambos conjuntos lideran el Grupo D con siete puntos, uno más que Boca Juniors. Barcelona de Guayaquil cierra las posiciones con tres unidades.