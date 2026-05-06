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Alivio al 4x1000: una promesa incumplida que le cuesta hasta $800.000 anuales a cada colombiano

A más de 500 días de que la Ley 2277 de 2022 prometiera permitir múltiples cuentas exentas de este impuesto, el sistema financiero aún no lo implementa.

  • La implementación de la exención del 4x1000 permanece en un limbo indefinido. Mientras tanto, continúa vigente el modelo tradicional de una única cuenta marcada. FOTO EL COLOMBIANO
    La implementación de la exención del 4x1000 permanece en un limbo indefinido. Mientras tanto, continúa vigente el modelo tradicional de una única cuenta marcada. FOTO EL COLOMBIANO
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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“El 4x1000 es como querer arrancar el carro con el freno de mano puesto”. Con esa frase, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, describió el impacto que este impuesto todavía tiene sobre la movilidad financiera de los colombianos.

Más de 500 días después de la aprobación de la Ley 2277 de 2022, el cambio prometido aún no se materializa. La norma busca permitir que múltiples cuentas bancarias queden exentas del 4x1000 —hasta el tope legal para movimientos inferiores a $18 millones mensuales— y eliminar la obligación de marcar una sola cuenta para acceder al beneficio. Según cifras de Colombia Fintech, la medida podría favorecer al 80% de la población.

Relacionado: Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

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