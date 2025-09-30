Luis Díaz y Dávinson Sánchez celebraron en Champions; Richard Ríos hizo autogol

Luis Díaz, con su desequilibrio habitual, volvió a ser determinante en una nueva victoria del Bayern Munich, que pisa fuerte en la Champions League luego de dos jornadas celebradas. El guajiro, quien estuvo cerca de marcar pero el portero chipriota Neofytos Michael desvió su disparo, jugó 45 minutos en la goleada del cuadro alemán 5-1 ante Pafos FC, de Chipre. El extremo criollo viene careciendo de efectividad en su nuevo club. Lea aquí: Los futbolistas colombianos que jugarán este miércoles en la Champions League El Bayern, que en su debut en el certamen europeo derrotó 3-1 al Chelsea, anotó gracias a Harry Keane (15’ y 34’), Raphael Guerreiro (20’), Nicolas Jackson (31’) y Michael Olise (68’). Descontó, de media distancia, Mislav Orsic (45’). A Díaz prefirieron sustituirlo para cuidarlo de cara al duelo de la Bunsdeliga de este sábado (11:30 a.m.) en su visita al Frankfurt. El equipo del colombiano marcha invicto tras cinco fechas disputadas en el certamen germano. Acumula 15 puntos; su siguiente rival es cuarto, con 9.

En Champions, Bayern es líder con 6 puntos, los mismos que el Real Madrid y el Inter de Milán. Otro representante nacional que tuvo una alta calificación este miércoles fue el defensor Dávinson Sánchez, luego de su buena actuación en el duelo que su elenco Galatasaray, en casa, ganó 1-0 contra el Liverpool. El gol del triunfo fue convertido, de penal, por el nigeriano Victor Osimhen (16’). Liverpool, en el que militaba Díaz, llevaba ocho partidos sin perder en sus distintas competiciones. El elenco turco había caído en su debut por Champions 5-1 frente al Frankfurt.

Ríos, y una jornada para el olvido

El que sí no pudo festejar fue el centrocampista antioqueño Richard Ríos, autor del autogol de su elenco Benfica en la derrota 1-0 contra Chelsea, en Stamford Bridge, Londres. Transcurría el minuto 18 de juego cuando el Richard, por tratar de despejar el esférico, terminó embocándolo en su propio arco. De esta manera el conjunto portugués sumó su segunda derrota en la fase principal del certamen de clubes más importante del viejo continente (el anterior fue contra el Qarabağ 3-2). Chelsea, la primera.

En la siguiente fecha de Champions, Benfica visitará a Newcastle (2:00 p.m.). Un día después, Bayern Munich será local contra Club Brujas, de Bélgica, (2:00 p.m.) y Galatasaray recibirá al Bodø/Glimt, de Noruega (11:45 a.m.).

Los colombianos que juegan este miércoles