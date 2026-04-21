Luis Díaz se acerca a histórico futbolista colombiano en títulos en Europa, ¿cuántos ha ganado?

Apenas han pasado ocho meses desde que Luis Díaz llegó al Bayern Múnich alemán. El futbolista colombiano llegó al equipo bávaro en agosto del 2025 y ya en abril del 2026 ha ganado dos títulos con el cuadro más grande del balompié teutón. El guajiro fue importante en al consecución de los trofeos que han levantado en lo que va de la temporada.
Por un lado, “Lucho” anotó gol en la final de la Supercopa de Alemania que se jugó cuando recién iniciaba la campaña. Además, suma quince goles y 16 asistencias en la Bundesliga alemana, que el Bayern ganó el fin de semana pasado después de vencer 4-2 al Sttutgart en el Alianz Arena. El cuadro dirigido por Vincent Kompany aseguró el título con cuatro jornadas de anticipación.