¿Qué dice la ley sobre los debates presidenciales? Estos son los proyectos que han buscado la asistencia obligatoria de los candidatos

Una de las polémicas que enfrenta Colombia en los últimos días es acerca de los debates de candidatos a la presidencia, pues tras no asistir a varios, uno de los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño ha retado a otros en la misma carrera pero imponiendo algunas condiciones.

Iván Cepeda no ha asistido a dos debates, uno en la cumbre de gobernadores y otro organizado por Noticias Caracol. A este último tampoco asistió Abelardo de la Espriella, quien alegó problemas en la agenda para estar en un encuentro en Cartagena donde los temas claves eran gas, energía y exploración de hidrocarburos.

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Sin embargo, la negativa de candidatos para no asistir a debates no es algo nuevo, pues en campañas anteriores se ha presentado un escenario similar donde Gustavo Petro se negó a asistir a algunos encuentros en la primera vuelta y Rodolfo Hernández en la segunda, tanto así que antes de las votaciones de junio en 2022 no fue posible organizar una discusión entre los dos candidatos.

Este tipo de escenarios ha llevado a que en el Congreso se presenten proyectos de ley buscando que quien aspire a cargos como alcalde, gobernador o presidente de la República asista de forma obligatoria a los encuentros dispuestos por academia, gremios y medios con el fin de compartir las ideas y los planes de gobierno.

En esta legislatura (2022-2026) se han radicado dos proyectos con ese objetivo, sin embargo, ninguno ha prosperado. Uno de ellos proviene de la bancada del candidato que tras ausentarse de algunos debates, busca debatir con contrarios con una serie de condiciones.

David Racero, del Pacto Histórico, presentó el año pasado una iniciativa para que los candidatos asistan a los debates. Dentro del proyecto, el representante a la Cámara planteaba que una de las sanciones a la negativa de asistir a dichos encuentros debería ser de forma económica como una reducción del 25 % en la reposición de votos obtenida. El proyecto llevado ante la Comisión Primera de la Cámara fue retirado.