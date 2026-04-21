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“En la Casa de Nariño el poder y el dinero los tiene enceguecidos”: Angie Rodríguez, exmano derecha de Petro

La tensión en el círculo cercano al presidente Petro escala tras las recientes declaraciones de Angie Rodríguez, quien aseguró que la quieren exterminar. ¿Qué está pasando dentro del Gobierno?

  • Angie Rodríguez fue directora del Dapre hasta enero de este año. Foto: Colprensa
    Angie Rodríguez fue directora del Dapre hasta enero de este año. Foto: Colprensa
El Colombiano
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hace 60 minutos
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A principios de enero, Angie Rodríguez renunció a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Desde ese momento, está a cargo del Fondo de Adaptación. En medio de una entrevista este martes, señaló que, según ella, funcionarios de este Gobierno tendrían un plan para “apartarla” de su cargo. ¿Crece la tensión entre los cercanos al presidente Petro?

Dos de las personas que, según Rodríguez, han incidido en este “boicot” en su contra son Juliana Guerrero y Carlos Carrillo. En entrevista con Semana, la exdirectora del Dapre aseguró que este último se habría unido con más personas para “perjudicarla”.

“Lo más peligroso para mí, que expone mi vida y mi integridad, es que él se une a otras personas para perjudicarme”, aseguró Rodríguez.

Es más, señaló que presuntamente Carlos Carrillo estaría pagando a una persona para obtener información sobre ella. La exdirectora del Dapre se refirió al hecho como “espionaje” y “concierto para delinquir”, y sostuvo que el objetivo, según su percepción, “es exterminarme”.

Rodríguez dijo sobre esto que tiene chats que revelarían estas intenciones: “Un día, cuando estaba en una sesión de Gestión del Riesgo con el señor presidente, me llegó un mensaje de un número desconocido donde me informaron: ‘Directora, tengo información sobre Carlos Carrillo y la manera como ellos están confabulados para atacarla’. Me enviaron un video que se podía ver una sola vez, pero cogí mi teléfono y grabé y lo que encuentro es, realmente, escalofriante”, estableció en entrevista con el medio ya mencionado.

En desarrollo...

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