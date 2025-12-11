¿Premio o castigo? La verdadera razón de las vacaciones que Vincent Kompany le dio a Luis Díaz; ¿cuándo volvería a jugar?

Luis Díaz ha sido una de las piezas más influyentes del Bayern Múnich esta temporada, respondiendo con golazos, asistencias y una constancia que incluso en Alemania ha despertado elogios. Sin embargo, justo cuando el equipo necesita mantener el pulso en Bundesliga y Champions, el club tendrá que afrontar dos partidos sin la presencia del colombiano, un golpe deportivo que llega en medio del tramo final del año competitivo.
La ausencia obedece a sanciones que lo privan tanto de la liga alemana como de la Champions League, pero lo llamativo llegó desde el propio cuerpo técnico. Vincent Kompany sorprendió al concederle al guajiro unos días libres mientras cumple esas inhabilitaciones, un movimiento que para algunos es recompensa, para otros un gesto disciplinario disfrazado de cortesía. Le contamos por qué el técnico tomó esta decisión con Lucho y en qué fecha se espera su regreso.