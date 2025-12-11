x

3 y 4

0 y 2

1 y 8

5 y 7

no

no

6 y 9

Airbnb podría suspender operaciones en Colombia desde el 18 de diciembre: hay alerta por proyecto de decreto del Gobierno

La modificación al Registro Nacional de Turismo pasaría de declaraciones juramentadas a requisitos verificables, lo que dejaría a plataformas y pequeños operadores sin capacidad de cumplir a tiempo. La medida, advierten los gremios, afectaría la vivienda turística en plena temporada alta.

  • Plataformas digitales temen quedar fuera del RNT por las nuevas exigencias de verificación. FOTO: CORTESÍA
    Plataformas digitales temen quedar fuera del RNT por las nuevas exigencias de verificación. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
11 de diciembre de 2025
bookmark

Un proyecto de decreto impulsado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo podría poner contra las cuerdas a plataformas de alojamiento turístico como Airbnb, al endurecer las condiciones bajo las que operan y obligarlas a cumplir requisitos adicionales para mantenerse dentro del Registro Nacional de Turismo (RNT). La iniciativa busca ordenar y regular toda la cadena turística: hoteles, hostales, glampings, viviendas turísticas, agencias de viajes, guías, empresas de transporte, arrendadores de vehículos, operadores de parques y plataformas digitales. A partir del 18 de diciembre, estas plataformas deberán contar con un RNT vigente para seguir operando.

En el caso de la vivienda turística, el proyecto exige que los inmuebles ubicados en propiedad horizontal “cuenten con un reglamento que autorice expresamente la actividad turística, y que en los casos de arriendo exista una autorización escrita del propietario”. Además, el RNT de cada unidad debe quedar a nombre del propietario del inmueble, no del arrendatario ni del administrador. Para muchos anfitriones, cumplir simultáneamente las exigencias del POT y de la propiedad horizontal resulta inviable.

Las cifras muestran el alcance de la medida: solo en Medellín hay 8.384 viviendas turísticas inscritas, de las cuales el 69% son apartamentos, el 9% casas, el 3% fincas y el restante 19% corresponde a otras modalidades. Para los gremios, el cambio podría afectar a miles de familias que dependen de estos ingresos.

Le puede interesar: Airbnb elimina cobro a huéspedes y traslada esa comisión a anfitriones, ¿cómo funciona?

¿Por qué si Airbnb está en el RNT podría dejar de operar?

Aunque Airbnb y muchos anfitriones ya cuentan con RNT, la operación podría verse afectada desde el 18 de diciembre debido a que el decreto propone pasar de un sistema declarativo a uno de preverificación administrativa. Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT), esto implica cargas adicionales que no exige la ley actual: verificación del uso del suelo, cumplimiento de normas de propiedad horizontal, interoperabilidad con sistemas oficiales aún no operativos y nuevas certificaciones.

Este cambio, sostienen los expertos, podría hacer que plataformas y usuarios no logren obtener o renovar su registro a tiempo.

Un nuevo sistema de vigilancia

El proyecto contempla la creación del Sistema de Verificación y Control del Registro Nacional de Turismo (Svcrnt), una herramienta que permitirá a las autoridades revisar en tiempo real la información de los prestadores turísticos. Será administrado por las cámaras de comercio y conectado con bases de datos de alcaldías, Dian, Ministerios, Parques Nacionales y Migración Colombia.

Si una alcaldía detecta la operación de un establecimiento sin RNT o con el registro suspendido, deberá ordenar su cierre temporal. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) también podrá abrir investigaciones y aplicar sanciones que incluyen multas, órdenes de cese e incluso procesos por publicidad engañosa o suplantación de números de registro.

Las plataformas digitales, además, deberán retirar anuncios de prestadores sin RNT o suspendidos. Si no cumplen, también se exponen a sanciones y podrían perder su propio registro como plataformas de servicios turísticos.

Lea más: Otro “decretazo” navideño enciende alertas en el sector turístico colombiano

Preocupación en el sector: Acoga pide ajustes

La Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga) advirtió que el decreto modificaría de fondo los Decretos 1074 y 1072 de 2015, sin socialización previa y con impactos directos sobre miles de microempresas. El gremio alerta que el paso a un sistema más documentado y verificable aumenta la burocracia, podría saturar a las autoridades encargadas y desincentivar la renovación del RNT.

Aunque solo el 2% de los establecimientos gastronómicos formales está obligado a registrar RNT, el instrumento ha crecido rápidamente: desde 2021 supera los 112.000 prestadores. Acoga teme que los nuevos requisitos frenen ese avance, afecten la formalidad y pongan en riesgo empleos en todo el país.

El gremio sostiene que elevar las barreras de cumplimiento de forma abrupta podría incentivar la informalidad, reducir el recaudo y afectar la sostenibilidad económica de los destinos turísticos.

Conozca también: Estos son los países que más turistas extranjeros enviaron a Colombia en 2025, con ingresos por US$11.344 millones

